Biografia di Marie Curie

Maria Salomea Sklodowska, nota come Marie Curie , fu una chimica e fisica polacca.

, fu una chimica e fisica polacca. Marie Curie nacque il 7 novembre 1867 a Varsavia, nel periodo in cui la Polonia era sotto il dominio russo.

Marie fu l’ultima di cinque figli e figlie, fra cui sua sorella Bronislawa con la quale collaborerà successivamente con lei.

Nel 1874, quando Marie aveva solo 7 anni, venne a mancare sua sorella Zosia e quattro anni dopo morì anche la madre di tubercolosi.

Marie Curie iniziò a studiare da autodidatta con il padre, in seguito frequentò l’Università di Parigi, laureandosi in matematica e fisica.

iniziò a studiare da autodidatta con il padre, in seguito frequentò l’Università di Parigi, laureandosi in matematica e fisica. Nel 1882 Marie Curie concluse gli studi secondari al Ginnasio e ottenne per merito una medaglia d’oro.

concluse gli studi secondari al Ginnasio e ottenne per merito una medaglia d’oro. Marie Curie aderì al progetto dell’”Università Volante”, che promosse il positivismo. Marie nel 1885, al fine di aiutare la sorella Bronislawa a studiare medicina a Parigi, si presentò presso un’agenzia di collocamento e iniziò a lavorare come governante in numerose famiglie. Nel 1886 Marie Curie prese servizio nella famiglia degli Zorawski, ma dovette scontare un esilio in quanto questa famiglia si trovava a tre ore di treno da Varsavia. Nel 1891 Marie potè finalmente abbandonare quel lavoro e si trasferì a Parigi, ospitata da sua sorella Bronislawa al fine di continuare i suoi studi.

Nel 1891 si iscrisse alla “Sorbona” di Parigi.

Nel 1906, quindici anni dopo, venne ammessa ad insegnare alla Sorbona.

Marie Curie incontrò il fisico e matematico Pierre Curie per la prima volta nel 1894.

incontrò il fisico e matematico Pierre Curie per la prima volta nel 1894. Nel 1895, accomunati dalla stessa passione per la ricerca, si sposarono.

Il 19 aprile 1906, Pierre Curie morì a Parigi investito da una carrozza di cavalli.

Marie Curie morì il 4 luglio 1934 nel sanatorio di Sancellemoz per una grave forma di anemia aplastica che colpì, a causa delle lunghe esposizioni alle radiazioni di cui all’epoca si trascurava la pericolosità.

Le scoperte scientifiche e la radioatticvità

Marie capì che l’emissione radioattiva di un materiale era direttamente proporzionale alla quantità di uranio presente.

Nel 1897 Marie Curie iniziò a studiare la pechblenda, un minerale radioattivo che costituiva la fonte principale dell’uranio.

iniziò a studiare la pechblenda, un minerale radioattivo che costituiva la fonte principale dell’uranio. Analizzò quindi l’uranio con uno strumento particolare chiamato “elettrometro”, messo appunto da suo marito Pierre, e chiamò il fenomeno di emettere radiazioni radioattività.

Marie Curie però si accorse presto che i minerale che erano contenuti nell’uranio erano più radioattivi dell’uranio stesso : il polonio e il radio.

Il polonio

Nel 1898, riuscirono ad isolare in piccole quantità un nuovo elemento che aveva delle caratteristiche simili al tellurio ed era ben 330 volte più radioattivo dell’uranio: fu chiamato polonio.

Il nome polonio fu assegnato in onore del paese di origine della scienziata Marie Curie.

Il polonio è l’elemento chimico di numero atomico 84 ed è indicato simbolicamente con Po.

La particolarità del polonio è che esso ha un’attività eccessiva ed emette un solo raggio alfa ad alta energia.

Il radio

Marie Curie e Pierre Curie analizzando alcuni campioni di linea spettrale di questa nuova sostanza, scoprirono che il radio era 900 volte più radioattivo dell’uranio.

e Pierre Curie analizzando alcuni campioni di linea spettrale di questa nuova sostanza, scoprirono che il radio era 900 volte più radioattivo dell’uranio. Il radio è un metallo alcalino-terroso presente appunto nell’uranio, è di colore bianco e annerisce se esposto all’aria

La parola radioattività, per ragioni storiche, deriva proprio da questo elemento anche se sappiamo che non è l’elemento con maggiore radioattività scoperto.

I due premi Nobel

Nel 1903 le fu assegnato il premio Nobel per la fisica, assieme a suo marito Pierre Curie e allo scienziato Henri Becquerel per i loro studi sulle radiazioni.

Nel 1911 vinse il suo secondo premio Nobel per la chimica, a seguito delle sue importanti scoperte del radio e del polonio, il quale venne chiamato così proprio in onore della sua terra, la Polonia.

