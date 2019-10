La chimica

Le proprietà della chimica

La chimica studia la materia (materia = tutto ciò che ci circonda) cioè studia le sue proprietà e le sue trasformazioni.La chimica è una scienza sperimentale.Fasi del metodo sperimentale:1) osservazione del fenomeno;2) ipotesi;3) fase degli esperimenti alla luce delle ipotesi fatte;4) raccolta ed elaborazione dei dati;5) Le conclusioni: se le ipotesi sono verificate dagli esperimenti si formula una legge, se non sono verificate si rifanno le ipotesi e gli esperimenti e si va avanti finché le ipotesi non sono verificate.Le proprietà della materia possono essere di due tipi:1) proprietà non misurabili cioè valutabili soggettivamente;2) proprietà misurabili cioè valutabili.Oggettivamente tramite l'uso di uno strumento e di una unità di misura, queste proprietà sono chiamate grandezze.Misurare significa confrontare la grandezza incognita con unità di misura scelta tramite uno strumento.