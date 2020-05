Isotopi

Sono gli atomi che possiedono nel loro nucleo lo stesso numero di protoni ma un diverso numero di neutroni. Essi sono quindi dotati di identiche proprietà chimiche ma di proprietà fisiche (ed in particolare di massa atomica) leggermente diverse. Dato che le proprietà chimiche di un atomo dipendono esclusivamente da un numero e dalla distribuzione dei suoi elettroni (il cui numero complessivo è uguale a quello dei protoni), i diversi isotopi di uno stesso elemento chimico si collocano tutti in una stessa casella della tavola periodica degli elementi.L'esistenza di isotopi di uno stesso elemento fu stabilita nel 1914 indipendentemente da Richards ed Hönigschmid i quali scoprirono che il peso atomico del piombo era diverso secondo la sua provenienza. Mentre per il piombo comune, derivante da giacimenti di galena si trovava peso atomico 207,21, per quello proveniente da minerali di uranio si trovava 206,06 e per quello proveniente da minerali di torio si trovava 208,90.per approfondimenti vedi anche: