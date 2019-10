Prodotti teraupetici

Anche DNA umano può essere inserito in pIasmidi: in questo modo i biologi molecolari sono riusciti a trasferire ai batteri alcune capacità delle cellule umane e numerose biotecnologie prevedono l’uso di microrganismi modificati per fabbricare sostanze utili all’uomo.Molti sono i prodotti terapeutici ottenuti mediante interventi di Ingegneria genetica, basti citarne alcuni: un ormone umano per la crescita, l’interferone alfa2 antirumorale, l’eritropoietina contro certe anemie e tumori, emoglobina umana, enzimi, vaccini antidifterite, insulina umana e tante altre sostanzeA piante e ad animali è possibile trasferire inoltre geni che possono migliorarne le caratteristiche; si sono ottenuti così piante resistenti ai virus e agli erbicidi), fragole e banane a maturazione più lenta, riso arricchito di vitamina A, api che producono più miele, una topolina che “fabbrica” un anticoagulante del sangue, un maiale che produce proteine umane. Si sono inoltre delineate importanti prospettive per la salute:• trasferire nelle cellule umane geni sani in sostituzione di quelli difettosi mediante tecniche sofisticate• far produrre agli animali organi trapiantabili.Piante gm producono vaccini. La pianta di pomodoro e I’albero di banane sono stati genetica modificati e producono vaccini.Maiali sono utili per la cura del diabete. Il gene RN parte responsabile delle caratteristiche della carne nei suini,codifica un enzima che potrebbe essere utile nella cura di alcune forme di diabete nell'uomo. Si intensificano le ricerche in questa direzioneRicordiamo gli interventi di ingegneria genetica sulle piante.Il riso giallo o golden rice è geneticamente modificato e contiene beta-carotene che è precursore della vitamina A. Il riso più intensamente colorato è più nutriente.