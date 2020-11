Plasma

In sospensione si trova un liquido citrino, relativamente trasparente ovvero il plasma. Esso è un miscuglio di una grande varietà di sostanze di interesse biologico in soluzione acquosa, in quanto composto per il 90% da acqua. L’elenco di sostanze che vi si possono rilevare è lunghissimo e quindi, per ora, ci basta sapere che sono presenti proteine (albumine, globuline, complemento, coagulazione), lipidi, glucidi, elettroliti, vitamine, ormoni, gas, etc.