Globuli rossi (2)

Globuli rossi

I globuli rossi, anche chiamati eritrociti o emazie, si presentano nella loro tipica forma a disco biconcavo. La colorazione più chiara della parte centrale rispetto al resto della cellula è dovuta al fatto che in quella zona il citoplasma è più sottile. Per quanto riguarda la composizione del globulo rosso, esso è costituito per il 60% da acqua, per il 35% da emoglobina e un 5% di altre componenti.Il globulo rosso ha una vita media di 120 giorni prima di essere eliminato.si può osservare un vaso capillare dal diametro appena sufficiente per far passare una cellula per volta e, al suo interno, il profilo di un eritrocita. È giusto specificare che la forma ovale sottostante quella del globulo rosso non è altro che la frazione di un altro globulo rosso, appare così perché nell’utilizzare il microscopio elettronico a trasmissione è normale osservare solo una sezione della cellula ematica ovvero quella presente nel campione.La prima cosa che esaminiamo è la qualità del citoplasma: il contenuto della cellula appare amorfo e notevolmenteelettrondenso. Mettendolo a confronto con il citoplasma di una cellula endoteliale si nota che quest’ultimo è più chiaro e sicuramente non amorfo in quanto al suo interno si possono distinguere gli organelli. Il globulo rosso è invece privo di nucleo e privo di organelli, risultato di un differenziamento di grado estremo, il “super differenziamento”. Il processo di evoluzione del globulo rosso si svolge quasi interamente nel midollo rosso a partire dal proeritroblasto e si compie nell’arco di una settimana attraverso la progressiva contrazione del nucleo fino alla sua eliminazione e la perdita di organelli