Organizzazione del midollo osseo rosso

La localizzazione di tessuto emopoietico si modifica in base all’età dell’individuo. In epoca prenatale, l’emopoiesi è presente inizialmente nel sacco vitellino, nel corso dei mesi si passa al fegato e alla milza, sedi poi soppiantate dal midollo osseo. In età postnatale tutta l’emopoiesi è trasferita al midollo osseo, ma il processo è in continua evoluzione: con il passare degli anni il tessuto emopoietico rimane funzionalmenteattivo in certe porzioni del corpo (soprattutto nello scheletro assile), mentre in altre sedi (ad esempio gli arti) il midollo rosso viene sostituito da midollo giallo.