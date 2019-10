Origine della vita per Oparin

Origine della vita

Attualmente si ritiene che la vita abbia avuto origine circa 4 miliardi di anni fa e l’ipotesi trova conferma in reperti fossili. Tracce di organismi sono state ritrovate negli strati rocciosi della Fig Tree, nel Transvaal Orientale (Sudafrica), e si fanno risalire a 3.1 miliardi di anni fa. Sono batteri fossili e filamenti simili alle attuali alghe azzurre. Più recentemente, in Australia, sono stati trovati resti di stromatoliti di 3,6 miliardi di anni fa.E prima dei batteri e delle alghe?Le tappe fondamentali dell’origine della vita furono delineate dal biologo russo A. I. Oparin nel 1924 in una sua monografia L’origine della vita, mentre un rilevante contributo alla ricostruzione degli eventi iniziali è dovuto agli studi di J. B. S. Haldane, che comunque pervenne alle stesse conclusioni.Questa la ricostruzione degli eventi che portarono all’origine della vita:• nell’atmosfera terrestre primitiva miliardi di anni fa scariche elettriche e raggi ultravioletti fornirono l’energia necessaria per la usi dei legami chimici e da miscele di gas e vapor d’acqua furono prodotti, per una diversa riaggregazione degli atomi, numerosi amminoacidi, glicerina, acidi grassi; poi ancora purine, pirimidine, zuccheri, nucleosidi e nucleotidi tra i quali l’ATP;• successivamente e in tempi lunghi vi fu l’evoluzione dei sistemi chimici verso livelli di maggiore complessità. I monomeri si organizzarono in polimeri, quali polisaccaridi, polipeptidi, polinucletidi, poi si passò a insiemi di polimeri capaci di svolgere reazioni chimiche, infine a sistemi chimici protetti da membrane.Le tesi di Oparin ebbero convalida da esperimenti di laboratorio condotti (1950) dal chimico S. Miller, che procurò una scarica elettrica in un pallone contenente metano, ammoniaca, vapor d’acqua, ossido di carbonio (i componenti dell’atmosfera primitiva), ottenendo amminoacidi, nucleotidi e altre molecole organiche .