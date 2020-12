Teoria dell'evoluzione

Darwin elaborò la teoria della selezione naturale che spiega l’esistenza di ogni specie grazie alla capacità di adattamento all’ambiente, è spesso stata distorta mettendone in risalto solo uno dei fattori: la forza o la violenza. Ma Charles aveva già mostrato che molte specie animali sopravvivono grazie alla collaborazione ed alla solidarietà dei singoli, che si aiutano l’uno con l’altro per difendersi, mangiare e riprodursi. In più ciò che caratterizza la specie umana non è la forza, ma l’intelligenza: la nostra via per l’evoluzione.

Il pensiero scientifico di Darwin poggia su due principi: principio 1: è la lotta per l’esistenza (in natura non c’è posto per tutti e le risorse naturali non sono abbastanza); principio 2: solo gli individui più adatti sopravvivono alla lotta per la vita, trasmettendo le loro qualità.

Il darwinismo

Ereditarietà: le classi subalterne trasmettono i loro caratteri genetici alle generazioni future; Lotta per la sopravvivenza : esaltazione dell’individualismo, del liberismo sfrenato, della spietata concorrenza, delle differenze sociali ed economiche; Darwin fece gran parte delle sue osservazioni sulla natura nelle isole Galapagos.

I sostenitori

Tylor (1832 - 1917) Galton (1822 - 1911) Gobineau (1816 - 1882) Le Bon (1841 - 1931)

l’esistenza di società rigide e chiuse; l’organizzazione sociale delle caste; la pratica del colonialismo con sottomissione dei popoli ritenuti inferiori;

Gli oppositori

Boas (1858 - 1942)

Diamond (1937 - /)

Marx (1818 - 1883)

Weber (1864 - 1920)

le società sono dinamiche;

lo sviluppo sociale è multifattoriale e non unilineare;

non c’è distinzione di valore tra società primitive e società evolute;

il concetto di razza non è applicabile al genere umano.

L'origine della specie

Il naturalista inglese Charles Darwin , il 24 novembre del 1859 scrisse la famosa opera intitolata:''L’origine della specie''. Rappresenta una delle opere cardine nella storia scientifica essa è molto celebre poiché in essa appare per la prima volta la teoria dell’evoluzione.

Viaggio di un naturalista intorno al mondo

Il diario del viaggio che Darwin fece a bordo del Beagle, venne pubblicato con il titolo “ Viaggio di un naturalista intorno al mondo ”. Nelle quali pagine non vi sono riferimenti precisi alla teoria della selezione naturale, mentre le descrizioni di luoghi, animali, persone incontrati ed esplorati in una avventura che va ben al di là dei suoi aspetti scientifici.

Alcune curiosità

Quand’era ragazzo Darwin faceva collezione di uova di uccelli e insieme a suo fratello Erasmus effettuava esperimenti chimici nella loro camera.

