Sistema nervoso periferico - Composizione e funzioni

Noi lavoriamo con due neuroni: uno si trova nella corteccia; l’altro, invece, può trovarsi o nel tronco dell’encefalo (dove vi sono i nuclei motori dei nervi cranici) oppure nel midollo spinale (dove risiedono i nuclei motori dei nervi spinali). Dalla corteccia dipende la volontà, che è gestita specularmente. Noi, infatti, siamo crociati: l’emisfero di sinistra controlla la parte destra del corpo e viceversa. Per questo motivo, un’emorragia a sinistra provoca la paralisi della parte destra del corpo; un’emorragia a destra paralizza la parte sinistra.Queste (immagine) sono le vie cortico-spinali e le vie cortico-nucleari. Spesso, le ultime vengono impropriamente chiamate vie cortico-bulbari, ma l’espressione non è corretta perché la via attraversa i nuclei dei nervi cranici. Quando si parla, ad esempio, la volontà, che parte sempre dalla corteccia, va dal primo neurone di moto e si ferma ai nuclei motori del vago (nervo 10), che si trova nel bulbo. Quando si muovono gli occhi, invece, la volontà parte dalla corteccia e passa dal nervo 3 (oculomotore comune), dal nervo 4 (trocleare), per giungere al nervo 6 (abducente). Nel loro insieme, questi tre nervi sono definiti «nervi oculomotori» perché consentono il movimento dell’occhio; il nervo 3 è invece l’oculo motore: dunque, nel primo caso il termine è usato come aggettivo, nel secondo come sostantivo.La corteccia è la sede del primo neurone di moto: quando si muove la mano, ad esempio, la volontà parte dal primo neurone (che si trova nella corteccia), attraversa il plesso brachiale e consente il movimento della mano opposta all’emisfero da cui l’impulso è partito. Per questo motivo si dice che siamo crociati sia a scendere (per ciò che riguarda il movimento), sia a salire (per ciò che attiene alla sensibilità): se ci si ustiona la mano sinistra, ad esempio, il dolore sale, attraversa il midollo spinale e giunge nell’emisfero di destra.La sensibilità è una proprietà ascendente (poiché sale) e afferente (perché giunge al cervello); la motricità, al contrario, è discendente (poiché la volontà parte dal cervello) ed efferente (perché dal cervello essa giunge a controllare altre strutture e altri nuclei motori).Quando il cervello è in coma, quindi, non ci si può muovere perché la corteccia è danneggiata e non si ha alcuna sensibilità: l’afferenza ascendente non riesce a raggiungere il cervello.(Immagine) il primo neurone motore si trova qui, il secondo nei nervi cranici si trova qui, mentre nei nervi spinali si trova nel midollo spinale. Il midollo spinale è composto da sostanza grigia (a forma di farfalla) e sostanza bianca.Mentre nella corteccia la sostanza grigia, costituita dai neuroni, si trova all’esterno e quella bianca, formata dagli assoni, è all’interno, nel midollo spinale, al contrario, la sostanza grigia si trova all’interno e quella bianca, costituita da fibre che scendono (motrici) e fibre che salgono (sensitive). Nel midollo spinale sono inoltre presenti due corni: uno più largo, il corno anteriore, e uno più stretto, corno posteriore.