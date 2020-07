Funzione dei lobi, midollo spinale, sistema nervoso periferico e cellule sensoriali

Funzioni dei lobi

Cellule e organi sensoriali

• il lobo occipitale riceve gli stimoli visivi;• il lobo parietale riceve le informazioni tattili e pressorie;• il lobo frontale controlla l’attività motoria e contribuisce alla definizione della personalità;• il lobo temporale elabora le informazioni uditive e permette il riconoscimento dei volti.Midollo spinale: Dal midollo spinale emergono i nervi spinali, che raggiungono le diverse parti del corpo.Sistema nervoso periferico: Il SNP si può suddividere nel:• sistema nervoso somatico, costituito da neuroni sensoriali e motori. I primi trasmettono le informazioni in arrivo ai recettori sensoriali. I motoneuroni invece formano sinapsi con la muscolatura scheletrica producendo movimenti volontari;• sistema nervoso autonomo, che regola l’ambiente interno controllando la muscolatura liscia, il cuore e gli organi dell’apparato digerente• i nocicettori si attivano in seguito a danni fisici o chimici suscitando una sensazione di dolore;• i calici gustativi sono in grado di percepire il dolce, il salato, l’aspro, l’amaro e l’umami;• in ogni istante riceviamo informazioni riguardanti la posizione degli arti attraverso i meccanocettori.