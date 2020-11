Foscolo, Ugo - Dei sepolcri, parte IV, vv. 213-295

Nella parte del testo tratto da “Dei sepolcri, parte IV, vv. 213-295” viene celebrata la funzione patriottico civile delle tombe dei grandi personaggi. Il testo vuole esaltare le urne dei grandi. Con la sepoltura di tutti questi personaggi viene mantenuta solida l’entità di tutta la nazione.Le urne degli uomini illustri conservano nei secoli la memoria e incitano gli uomini a compiere nobili imprese.Il testo inizia con un’apostrofe con cui ci si rivolge a Pindemonte. Vengono poi elencate le tombe che sono ospitate a Santa Croce, ma nessun personaggio viene indicato con il proprio nome poiché sono presenti parifrasi che fanno capire di chi si parla.I tre personaggi sono:- Macchiavelli -> colui che ha sempre finto di insegnare ai tiranni come si rafforza il potere (scrisse “il principe”)- Michelangelo -> colui che edificò la cupola di San Pietro- Galileo -> colui che fece ricerche astronomicheSubito dopo, ci si rivolge a Firenze, considerata una città beata e importante per la parte rigogliosa della città e per le acque dell’Arno e perché qui sono nati dei grandi poeti, ovvero Dante e Petrarca.Anche Alfieri si trova sepolto qui e le sue ossa sembrano ancora agitate da un fremito di amore verso la patria. Vengono, poi, nominati degli eroi greci che vinsero nella battaglia di Maratona.