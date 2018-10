Barocco - Accademie, filosofia e cultura

• Durante il periodo del Barocco si assiste a delle modificazioni in termini culturali e sociali che segnano profondamente questo periodo.• Il cortigiano diventa, un giurista, un diplomatico e a volte anche un militare.• L'elogio della Corte affidato agli architetti e pittori.• L'intellettuale prova a svincolarsi dal signore come• Grande fortuna incontra la• Il modello Pedagogico che si impone in questi anni è laad opera dei Gesuiti con una morale conciliabile alle esigenze del tempo.• Roma rimane la sede del papato capace di promuovere iniziative valide dal punto di vista culturale mentre Venezia è un importante centro di opposizione alla curia a opera soprattutto di• L'editoria predilige una produzione di massa di opere devozionali e di evasione • Nascono ledella Crusca a Firenze e dell'Arcadia Roma ad opera di Crescimbeni. SI impongono anche l’Accademia del Cimento costituita dagli allievi di Galileo e l'Accademia degli Incogniti a Venezia con posizioni anticonformiste• La rivoluzione filosofica scientifica produce un arricchimento in termini di materie scientifiche con nuovicome il microscopio e il cannocchiale ad opera di Galileo ma anche il barometro il termometro.• In termini astronomici grandi scoperte sono compiute da Newton, Galileo e Keplero mentre in filosofia si affermano le, si sviluppa la tendenza del conoscere nuovi popoli di pari passo con le scoperte geografiche e si impone un nuovo approccio al sapere.esponente dell'empirismo propone una critica al sapere classico con il suo Novum Organum epone le basi per il razionalismo.