Praga, Emilio - Preludio

La poesia Preludio può essere invece considerata il manifesto della Scapigliatura, perché nell’opera Emilio Praga descrive la condizione spirituale che è propria di un'intera generazione intellettuale (si noti il noi collettivo), quella successiva al Romanticismo. Le prime 4 strofe mirano a definire ciò che tale generazione non può più essere: essenzialmente non è più religiosa.Per questo Prada esprime un duro rifiuto nei confronti di Manzoni, che rappresenta lo scrittore che ispira tutta la sua vita a quei valori. Nei confronti di Manzoni gli scapigliati hanno un atteggiamento ambivalente di odio-amore, ripulsa-ammirazione. Egli costituisce una figura paterna, a cui sentono la necessità di ribellarsi, ma di cui non riescono a liberarsi, perché ne avvertono la grandezza ineguagliabile che li schiaccia. [Il rovesciamento dell'estetica e dell'etica manzoniane assume toni oltranzistici (Tu puoi morir! Degli anticristi è l'ora!): in realtà proprio il tono truculento, nella sua esagerazione, tradisce una disperata nostalgia della fede. Come ha ben indicato Tessari a proposito di questa poesia, la bestemmia è una preghiera capovolta che conferma la fede in Dio.]Nelle restanti strofe si delinea invece la noia propria degli scapigliati, rappresentata come la carnefice della tormentata anima moderna (tedio in Leopardi), la perdizione nel vizio e nel male e gli atteggiamenti blasfemi. L'ultimo verso (canto il vero) è una dichiarazione poetica. Non si riferisce tanto al vero scientifico, positivisticamente inteso, ma si intende che la poesia debba rivelare senza mascheramenti ipocriti il vizio e la malattia interiore. Quindi la poesia è misera perché dipinge senza finzioni la miseria della vita moderna.