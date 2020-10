Invernale, Gozzano

Invernale

Analisi della poesia Invernale

La poesia “Invernale”, scritta da Guido Gozzano, fa parte della raccolta “I colloqui” del 1911 ed è un insieme di sestine di endecasillabi. Viene vista come un breve racconto in cui ci sono un gruppo di giovani pattinatori che si ritrovano in una pista invernale occasionale e li scoprono nuove esperienze di crescita come angosce della vita e passioni amorose.Per questo motivo è considerata da Montale la novella più significativa dei componimenti di Gozzano.“…cri…i…i…i…icch”…l’incrinaturail ghiaccio rabescò, stridula e viva.“A riva!” Ognuno guadagnò la rivadisertando la crosta malsicura.“A riva! A riva!…” un soffio di pauradisperse la brigata fuggitiva“Resta!” Ella chiuse il mio braccio conserto,le sue dita intrecciò, vivi legami,alle mie dita. “Resta, se tu m’ami!”E sullo specchio subdolo e desertosoli restammo, in largo volo aperto,ebbri d’immensità, sordi ai richiami.Fatto lieve così come uno spetro,senza passato più, senza ricordo,m’abbandonai con lei nel folle accordo,di larghe rote disegnando il vetro.Dall’orlo il ghiaccio fece cricch, più tetro…dall’orlo il ghiaccio fece cricch, più sordo…Rabbrividii così, come chi ascoltilo stridulo sogghigno della Morte,e mi chinai, con le pupille assorte,e trasparire vidi i nostri voltigià risupini lividi sepolti…Dall’orlo il ghiaccio fece cricch, più forte…Oh! Come, come, a quelle dita avvinto,rimpiansi il mondo e la mia dolce vita!O voce imperiosa dell’istinto!O voluttà di vivere infinita!Le dita liberai da quelle dita,e guadagnai la riva, ansante, vinto…Ella sola restò, sorda al suo nome,rotando a lungo nel suo regno solo.Le piacque, al fine, ritoccare il suolo;e ridendo approdò, sfatta le chiome,e bella ardita palpitante comela procellaria che raccoglie il volo.Noncurante l’affanno e le ripresedello stuolo gaietto femminile,mi cercò, mi raggiunse tra le filedegli amici con ridere cortese:“Signor mio caro, grazie!” E mi protesela mano breve, sibilando: – Vile!In questa lirica, lo stesso autore è un vero e proprio sopravvissuto, perché ripensa alla vita passata da una parte con distacco ma dall’altra ha una lieve nostalgia.Viene narrato come i giovani cercano di scappare dal rumore del ghiaccio che cerca di rompersi sotto i loro piedi. Gli unici che rimangono, impavidi, sono una ragazza ed il poeta che con aria di sfida rimangono li. Ma alla fine la paura attanaglia anche il poeta che decide di scappare e salvarsi insieme ai suoi amici. Questo gli fa perdere forza e virilità agli occhi della ragazza, la quale gli dice a bassa voce “vile!” alla fine della poesia e questo segnerà una vera rottura tra i due.Nella lirica emerge l’antitesi tra il coraggio e lo spavento ma anche l’ebrezza del rischio contro l’attenzione. Infatti da una parte c’è la ragazza coraggiosa che si dirige verso la superficie che sta per rompersi, dall’altra c’è il poeta che vuole rischiare ma ha paura e quindi si trova in mezzo ad un conflitto interiore che alla fine fa prevalere il timore.Inoltre è possibile notare un forte simbolismo: ad esempio il pattinatore più attento simboleggia il disagio più grande che il poeta vuole far conoscere a tutti. Il timore che si ha nel avvicinarsi verso il ghiaccio che si sta rompendo fa capire che esiste un’ansia psicologica e intellettuale che attanaglia l’autore, i quali li ha ereditati dalla cultura dell’Ottocento. Si trova smarrito rispetto al nuovo secolo che sta intraprendendo, molto diverso da quello che ha appena concluso. Quindi da una parte c’è il pattinatore che rappresenta l’indecisione, mentre dall’altra c’è la ragazza che rappresenta quasi il supereroe di D'Annunzio.