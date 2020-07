Sono folle di te, amore

Parafrasi Sono folle di te, amore

Sono folle di te, amoreche vieni a rintracciarenei miei trascorsiquesti giocattoli rotti delle mie parole.Ti faccio dono di tuttose vuoi,tanto io sono solo una fanciullapiena di poesiae coperta di lacrime salate,io voglio solo addormentarmisulla ripa del cielo stellatoe diventare un dolce ventodi canti d'amore per te.Sono folle di te, amoreChe riesci a riconoscereNel mio passatoLe mie parole, che sono come giocattoli rottiSe vuoi di me posso donarti tuttoNon sono altro che un'ingenuaPiena di sogniE di delusioniVorrei solo addormentarmiSotto la volta del cielo stellatoE disperdermi in un ventoChe ti porti dei canti d'amore.