Machiavelli, Niccolò - Visione naturalistica

Visione naturalistica

L’idea che gli esempi passati costituiscano utili modelli di riferimento per il presente si fonda sul presupposto che il comportamento umano è governato da immutabili passioni (gli appetiti e gli omori, che culminano nel desiderio di potere) e che pertanto la storia è attraversata da costanti che riaffiorano in situazioni simili per circostanze e caratteri, benché lontane nel tempo. Alla base è riconoscibile una concezione naturalistica dell’uomo, secondo la quale le azioni - anche inerenti alla sfera pubblica della politica - sono originate da impulsi istintivi, per lo più egoistici, dettati dalla natura umana e per questo destinati a non cambiare. Lo Stato stesso è sentito come un organismo naturale, che segue un suo ciclo vitale, nel corso del quale deve darsi solide radici e sviluppare adeguate difese, per contrastare gli agenti esterni che ne minacciano la sopravvivenza.Nella sua riflessione sullo Stato e sugli ordinamenti che lo reggono, Machiavelli denuncia una preferenza chiara per le istituzioni repubblicane, che consentono alla dialettica tra i gruppi sociali di svilupparsi in modo libero, creando un equilibrio tra le varie istanze e contenendo la tendenza di pochi a prevalere sui molti. Anche su questo terreno, tuttavia, egli conferma il suo pragmatismo e giunge così alla conclusione che la soluzione repubblicana non è applicabile in astratto sempre e comunque, e che dove non sussistono le condizioni per la sua buona riuscita occorre orientarsi su altre soluzioni: per i suoi tempi il principato gli appare la forma più adatta a reggere l’organismo statale.Oltre che alle singole forme di governo, Machiavelli attribuisce alle leggi un ruolo fondamentale nel garantire il benessere di un popolo. In altri termini, egli sostiene che non esiste una forma di governo che in sé possa dirsi perfetta, ma esistono buone leggi che costituiscono il fondamento positivo di uno Stato.