Capitolo 17 Principe - analisi

Capitolo XVII Principe - analisi

In questo capitolo Machiavelli si chiede se, da un punto di vista utilitaristico-politico, sia meglio per un principe essere amato o temuto. La tesi che propone in questo capitolo è che il principe deve desiderare di essere ritenuto pietoso. Vi è una differenza sostanziale fra l'essere pietoso e l'essere ritenuto pietoso: nel primo caso il focus è sul principe, sull'essenza del suo comportamento e quindi sul piano della realtà; nel secondo sul piano dell'apparenza.Quindi è importante che il principe appaia pietoso. Solo pochi sanno come è in realtà i principe, ma questi pochi non possono modificare l'opinione dei molti che vedono solamente come appare. Machiavelli afferma che sarebbe bello che il principe fosse pietoso, ma tuttavia deve essere anche capace di essere crudele in relazione alle circostanze. La virtù è la duttilità, la capacità di adattarsi alle circostanze. Sono quindi necessari due elementi: la capacità di analisi e strumenti, in quanto dopo aver capito la realtà per agire sono necessari dei mezzi. Machiavelli sostiene infatti che, quando la fortuna è della nostra parte, tutto va bene; ma se le circostanze cambiano e non si possiedono mezzi si va incontro alla propria rovina.L'autore fece delle ambasciate presso Cesare Borgia, figlio di papa Alessandro Borgia. Giustificò l'uccisione degli oppositori da parte di Cesare perchè sosteneva fosse la decisione politica corretta: gli ha permesso di mantenere il potere e la pace, sosteneva fosse meno crudele intervenire piuttosto che lasciare che i cittadini se la sbrigassero da soli. L'azione di Cesare non fu per opportunismo personale ma per garantire la pace e creare uno stato unitario. Il principe non deve curarsi del nome di crudele se lo scopo è quello di mantenere i suoi sudditi uniti. Il principe deve barcamenarsi fra l'essere amato e l'essere temuto, essendo crudele con coloro che potrebbero essere dannosi per il suo potere. Se non riuscisse a barcamenarsi sarebbe meglio fosse temuto, in quanto il timore è uno strumento nelle mani del principe, l'amore è invece nelle mani delle persone: il principe non può costringere ad essere amato, ma ad essere temuto si. Il potere non si può reggere sugli altri perchè gli uomini solo volubili e possono togliere lui il potere così come glielo hanno conferito. Il principe deve fondarsi su ciò che è suo. Essenziale è inoltre che non interferisca con il patrimonio dei sudditi, in quanto i sudditi "dimenticano prima la morte del padre che la perdita del patrimonio".