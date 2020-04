Capitolo 18 Principe - Analisi

Capitolo XVIII Principe - analisi

I capitoli de Il Principe presentano lo stesso impianto argomentativo, soprattutto il XVII e il XVIII: sarebbe bello se il principe mantenesse la parola data e non usasse l'astuzia, tuttavia i disonesti hanno fatto grandi cose. In altri termini: coloro che hanno saputo raggirare le menti degli uomini, hanno avuto risultati migliori rispetto a coloro che si sono fondati sull'onestà.Dopo aver enunciato la tesi, procede con l'esposizione argomentativa.Machiavelli in questo capitolo ripropone il procedimento dilemmatico del I capitolo. Vi sono due modi di combattere: con le leggi, o con la forza; il primo è proprio degli uomini, il secondo delle bestie. Tuttavia le leggi sovente non bastano ed è quindi necessario utilizzare la forza. Un principe deve dunque saper comportarsi da bestia, oltre che da uomo. Infatti la leggenda del centauro che alleva Achille ha un fondo di verità: gli uomini devo essere educati con una parte che afferisce alla ragione e con l'altra che afferisce alla forza bruta. Il principe deve essere una volpe, per riconoscere le trappole (astuzia), e un leone, per sconfiggere i nemici (forza). Il principe non deve mantenere la parola data se ciò gli si ritorce contro e se vengono a mancare i motivi che l'avevo indotto a promettere. Se gli uomini fossero buoni, questo insegnamento sarebbe sbagliato, ma, poiché gli uomini sono meschini, è corretto. Il principe deve però riuscire a mascherare, a colorire i suoi tradimenti; deve essere capace di simulare e di dissimulare. Il principe troverà sempre uomini ingenui e ottusi in quanto, l'uomo è attaccato alla circostanza immediata, non è lungimirante e perciò facile da ingannare. Machiavelli afferma che il principe non debba presentare tutte le qualità, ma deve apparire come se le avesse. Ovviamente questo messaggio di Machiavelli creò molto scandalo essendo opposto a quello evangelico della Chiesa. Ciò che salvò Machiavelli è che nella sua ottica il potere del principe è funzionale al benessere dei sudditi. Il principe deve parlare di fede, carità, umanità, integrità e religione in quanto il volgo giudica solo l'apparenza e il risultato, non si cura dei mezzi utilizzati per arrivare a quel risultato. La maggior parte del mondo è costituita da volgo, sono i pochi a conoscere l'essenza del principe e codesti di fronte alla grande massa non hanno spiraglio.