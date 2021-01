Video appunto: Scuola siciliana di Federico II

Questa scuola nacque in Sicilia tra il 1220 e il 1250 grazie a Federico II, figlio di Costanza D'Altavilla e del re di Germania Enrico VI di Svevia; Federico era infatti molto colto e appassionato di cultura, e fece della Sicilia (Palermo in particolare) la sede del suo regno, con l'ambizione di renderla un centro d'attenzione per tutta l'Europa.