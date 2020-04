Guinizzelli, Guido - Stile e opere

Guinizzelli - Stile e opere

Nonostante l'influenza della poesia guittoniana e dei classici motivi della lirica provenzale, salta agli occhi del lettore un tono nuovo nella poesia di Guinizzelli, soprattutto di fronte alla lettura della più nota delle sue canzoni: Al cor gentil rempaira sempre Amore. Questo testo ha una limpidezza del discorso, accompagnata da uno stile chiaro e dolce e dal rigore del ragionamento sull’amore e il cuor gentile.I poeti della generazione successiva, come Dante vedranno in Guinizzelli l’iniziatore di una maniera nuova della poesia italiana, che sarà definita dallo stesso Dante dolce stil novo. Il poeta affronta la tematica amorosa parlando di cuore gentile, cioè nobile è cortese nei sentimenti, in modo non diverso dai siciliani.Eppure, seguendo l'andamento poetico della canzone le novità sono presenti:•Nella lingua: limpida, Chiara, dolce nei suoni;•Nello stile del discorso: coordinate strutturato sintatticamente in modo dimostrativo;•Nell’argomentazione: rigorosa, filosofica, capace di rendere visibili i concetti alti e complessi;•Nella centralità dell’amore: visto come oggetto di vera riflessione teorica, filosofica, dottrinaria, e non di una rappresentazione elegante, ma distante è sostanzialmente superficiale standardizzata;•Nel pubblico di riferimento: costituito da tutti i cuori gentili, cioè persone che sono in grado di apprezzare con altezza d'ingegno i concetti elevati e di prendere sul serio la poesia amorosa come forma di conoscenza dottrinale e psicologica.