D'Arezzo, Guittone - Vita e opere

Un salto di qualità nella poesia toscana è rappresentato dalla produzione di Guittone d’Arezzo. Egli era con la fazione dei guelfi. A quel tempo l’autonomia dei Comuni era limitata dall’Impero e dal Papato e quindi i comuni erano divisi in due fazioni politiche che si distinguono per il sostengo dato dall’imperatore, i ghibellini, o dal papa, i guelfi.Alla morte di Federico II predominarono le forze guelfe. Questo clima politico spinse Guittone all’esilio volontario. Egli matura un cambiamento radicale, conseguente a una crisi spirituale che lo induce ad abbandonare la sua famiglia e nel 1265 a diventare frate. Non smette di comporre liriche, ma muta profondamente i temi delle sue poesie: da quelle amorose a quelle con contenuti morali. Guittone da voce a tematiche politiche, morali e religiose coagulate ai fatti rilevanti di quel periodo. Fra i suoi componimenti di argomento politico spicca la canzone Ahi lasso, or è stagion de doler tanto, che rappresenta la prima canzone politica della letteratura italiana e che influenzò in seguito Dante e Petrarca. Lo spunto per questo componimento è la battaglia di Montaperti, dove i guelfi fiorentini vennero sconfitti dai ghibellini toscani.La canzone è contro la follia degli uomini del tempo, dimentichi della serenità comunale antica e trascinati da una furia insensata e sanguinaria in nome di interessi di parte. Anche le sue liriche religiose sono molto attuali perché esprimono la necessità di un rinnovamento della chiesa. Si ispira alle figure di San Domenico e San Francesco e nei suoi componimenti richiama gli ideali di buon senso, moralismo moderato, contemplazione senza mai dimenticare la dimensione arriva e militante del frate. Il suo successo è dovuto al suo stile, che è più vicino alla sensibilità comunale. Egli esprime un discorso più diretto e realistico, rispetto ai modelli provenzali e siciliani, dove il ragionamento segue un procedimento logico. I componimenti sono fatti per un pubblico comunale e non più per le corti.