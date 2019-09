Guittone d'Arezzo - Vita e Opere

Guittone d'Arezzo

Guittone d’Arezzo è il principale rappresentante della scuola toscana, che fiorisce nella seconda metà del 1200.La sua vita può essere divisa in due parti: nella prima parte della sua vita egli si dedica alla politica. Era infatti un guelfo, ma quando i ghibellini vincono abbandona Arezzo, ha una crisi religiosa e entra a far parte dei frati Gaudenti dell’Ordine dei cavalieri di santa Maria. Nella seconda parte si dedica quindi alla predicazione religiosa. Le sue composizioni rispecchiano la sua vita:-1a parte: liriche amorose simili a quelle siciliane;-2a parte: liriche dottrinali, tematiche religiose, morali, politiche.Il suo componimento più importante è la canzone “Ahi lasso, or è stagion de doler tanto” = Ahimè, ora è il momento di soffrire molto.Si tratta di un testo di carattere politico in cui con grande amarezza vede la sconfitta dei guelfi. È importante perché si avvicina molto ai toni drammatici e veementi (che nascono dal vedere la propria patria in mano ai nemici e quindi destinata al declino) dei testi politici di Dante.Lo stile di Guittone è complesso, nelle figure retoriche, nelle costruzioni metriche … e viene infatti paragonato al trovar clus di Arnaut Daniel. Egli riscuote un grande successo già fra i suoi contemporanei, tanto che Dante inizia a scrivere seguendo proprio i suoi toni.