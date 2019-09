Leopardi, Giacomo – “Operette morali”, “Zibaldone” e “La Ginestra”

Leopardi – “Operette morali”, “Zibaldone” e “La Ginestra”

Operette morali

illusione della felicità

immortalità dell’anima

idea di un progresso continuo

Lo Zibaldone

La Ginestra (fiore del deserto)

Lesono un’opera in prosa composta nel 1824, sono ventiquattro testi sviluppati in forma dialogica e di argomento filosofico, molti a stile ironico.I temi principali dell’opera sono: l’, l’e l’Nell’estate del 1817, a diciannove anni,inizia a depositare le proprie riflessioni e stati d’animo in un quaderno che forma il primo nucleo delloLa prima parte contiene appunti di ogni genere, dal 1827 individua percorsi tematici in cui riunisce le sue informazioni sulla noia e sulla natura.L’opera “” contiene 4526 pagine.è stata composta nel 1836 presso Torre del Greco; il componimento è considerato il testamento poetico diche, osservando una ginestra sulle pendici del Vesuvio, riflette sulla condizione umana e sulla natura.è una pianta fiorita e profumata che nasce sul terreno vulcanico (un terreno dove è stata seminata la morte).Il messaggio che il poeta ci vuole trasmettere con questa opera è che la speranza c’è sempre, anche se c’è una vita triste. Con questo componimento il poeta ha superato la sua fase del pessimismo.