Leopardi, Giacomo - Dialogo della Natura e di un islandese

Giacomo Leopardi - Dialogo della natura e di un islandese

Riassunto

La storia ha un doppio finale

Metrica di Un dialogo della natura e di un islandese

Dalle Operette Morali, componimento che esprime al meglio il pessimismo cosmico leopardiano.Un islandese è insofferente e infelice e inizialmente crede che questo suo stato d’animo sia dovuto ai mali rapporti con i vicini. Per questo motivo decide di isolarsi ulteriormente.Ma ancora un a volta è insofferente e attribuisce la sua infelicità al clima.In casa è costretto a stare vicino al fuoco ma qui soffre per l’ambiente secco e pieno di fumo, all’esterno invece il clima è troppo rigido.Decide dunque di girare il mondo convinto di trovare un luogo adatto a lui.Ma trova luoghi troppo caldi, troppo freddi, troppo piovosi, troppo freddi, con venti forti, terremoti.Arrivato in Africa, incontra la Natura (la quale ha sembianze di donna enorme appoggiata a una montagna) a cui rivolge domande esistenziali circa l’uomo, dopo averle mostrato la sua incomprensione e contraddizione verso il suo comportamento (della Natura).La paragona inoltre a un ospite pazzo che costringe colui che ospita a stare in luoghi scomodi, lo tiranneggia e lo danneggia, impedendogli di andare via.Quindi l’islandese chiede alla Natura il senso del suo operare contro i viventi ma lei asserisce di essere al di là del bene e del male e di operare seguendo un ciclo di conservazione ben al di sopra delle vite.Ma quando alla fine l’islandese chiede a chi giova questa vita infelice dell’universo, conservata con il danno e con la morte delle cose che lo compongono.1. passano due leoni e lo divorano.2. una tempesta di sabbia lo seppellisce rendendolo una mummia da esposizione.Quest’opera fu scritta tra il 21 e il 30 maggio 1824.Leopardi si ispira alla storia di Jenni Voltaire in cui si parla dei flagelli a cui sono sottoposti gli islandesi.- Islandese: simbolo dell’infelicità dell’uomo.- Emerge la cultura cosmopolita di Leopardi (Vasco de Gama, isola di Pasqua, Lapponia, Tropici…)- È ateo ma conosce bene i testi sacri.- È nichilista: tutto è nulla ( non esiste nulla di trascendentale ma tutto è immanente)- (N.B. nichilismo: atteggiamento anarchico di chi nega i valori della vita e propone l’abbattimento dell’ordine costitutivo.)- Il duplice finale si ricollega a questa teoria per cui “nulla si crea, nulla si distrugge”…infatti…Mummia: oggetto di studio, serve agli studiosi.Mangiato dai leoni: se mangiato è utile per la sopravvivenza di altre specie.A livello metrico e stilistico all'interno del testo poeticoviene utilizzata tantissimo la cosiddettache consiste nell'elencare tutta una serie di disgrazie e sofferenze successe all'interno della composizione poetica. Nella seconda parte della lirica invece vengono fatte tutta una serie di vere e proprie accuse contro la natura. A livello linguistico viene utilizzata tantissimo e in maniera ripetitiva la negazione.Sono presenti all'interno di questa celebre Operetta Morale del Leopardi alcune figure retoriche importanti, come ad esempio lache riscontriamo in questi versi: "non ignori...di non poco momento" e l'che riscontriamo in questi versi: "non finta ma viva...".