Ungaretti , Giuseppe - Soldati: analisi, commento,stile, tema

Ungaretti: analisi, commento, stile tema de Fratelli

Fratelli è una poesia di Ungaretti che fa parte della raccolta “poesie dal fronte”. Essa è tratta da vita d’un uomo ed è stata scritta il 15 luglio del 1916. La poesia Fratelli parla dell’atrocità della Prima guerra mondiale, vista direttamente da un soldato al fronte e dove nelle situazioni di maggior sofferenza, l’unico sentimento che può salvare l’uomo dalla fragilità della sua esistenza è la fratellanza.Lo stile delle sue poesie trasmette emozioni forti, che sono espresse in versi molto brevi, in poche ed essenziali parole. La punteggiatura spesso scompare e la parola nello spazio bianco a un preciso significato, scandisce bene il ritmo del componimento, l’autore sceglie con cura il lessico e rende tutto più suggestivo e misterioso. Il linguaggio che egli adotta per esprimere i suoi sentimenti è un linguaggio nuovo, breve e scarno. Abbiamo versi liberi, disposti in cinque strofe, due delle quali composte in una sola unità e il numero di essi nelle strofe non è regolare. Nel complesso è una lirica succinta ma allo stesso tempo difficile da capire. Le rime sono assenti, anche perché l'opera non le richiede affatto. Essa è formata da alcuni tipi di figure retoriche: sinalefe, figura retorica di suono che indica due vocali vicine, appartenenti a due parole diverse (verso 5), L’enjambement, esso consiste nello spezzare la frase continuandola al verso successivo (verso 3-7) e La metafora, la quale viene definita come una similitudine abbreviata (verso 3-5).Il significato della poesia è la paura e la fragilità. Ciò si può capire dal verso 3, (“Parola tremante nella notte”), nel quale viene messo in risalto la paura dei soldati, mentre nel verso 5(“foglia appena nata”) si paragona la fragilità della foglia a quella dell’uomo. Questa poesia suscita in me malinconia, perché mi fa capire tutta la paura che i soldati provano e la loro voglia di tornare a casa.Ungaretti scrive questa raccolta durante la Prima guerra mondiale, dopo che si è arruolato volontariamente come interventista (Fautore dell’intervento di una nazione neutrale in un conflitto), la maggior parte delle persone era interventista per riconquistare le terre irridenti.Ungaretti nasce nel 1888 ad Alessandria d’Egitto come scritto nella poesia i fiumi “questo è il Nilo che mi ha visto nascere e crescere e ardere d’inconsapevolezza nelle distese pianure”. Nel 1912 si trasferisce a Parigi, studia alla Sorbona e frequenta gli esponenti più autorevoli dei movimenti artistici e letterali del tempo. Allo scoppio della Prima guerra mondiale torna in Italia e, da interventista si arruola volontariamente combattendo sul carso. Nel 1936 ricopre la cattedra di Letteratura Italiana presso l’Università di San paolo in Brasile, fino al 1942, quando, rientra in Italia, e insegna letteratura moderna all’Università di Roma. Gli ultimi anni di Ungaretti cresce la sua fama grazie a saggi, traduzioni e nuove raccolte di versi che gli faranno avere tanti riconoscimenti fino al 1970 dove muore a Milano.Ungaretti era il massimo esponente del movimento letterario “ermetismo”. Sul piano letterario con il termine ermetismo si sottolinea una poesia dal carattere chiuso e volutamente complesso. Quello dell'ermetismo è uno stile difficile e chiuso nella ricerca della forma analogica, insieme all'approfondimento di una nascosta esperienza interiore, contraddistinse questo gruppo che, rifiutando in modo diretto ogni impegno politico e sociale, cercava di staccarsi dalla cultura fascista. nella propaganda dei regimi dittatoriali (come il fascismo) sorti dopo la Prima guerra mondiale. La poesia, allora, si rinchiude e si assume il compito di ridare un senso alla parola, di adattarla al sistema, di usarla solo quando necessaria. I poeti ermetici perseguono l'ideale di una “poesia pura”, libera da ogni finalità pratica, essenziale, senza scopo educativo. Il tema centrale della poesia ermetica è il senso della solitudine disperata dell'uomo moderno che ha perduto fede negli antichi valori, nei miti della civiltà romantica e positivistica e non ha più certezze a cui ancorarsi saldamente.Questa poesia ha un collegamento sincronico con il dipinto di Picasso: “el Guernica”, perché anche in questo è rappresentata la violenza, la sofferenza e la malinconia. Anche se il concetto di fragilità non è presente in quest’ultimo, entrambi comunque condividono il concetto della guerra e del dolore.