Verga, Giovanni - La lupa, commento

La lupa

La Lupa è una delle novelle di Verga contenuta nella raccolta “Vita dei campi” del 1880. Verga descrive il mondo rurale e la scelta di avere come protagonisti i contadini, i minatori e più in generale, gli uomini della campagna siciliana, si traduce come una nota nostalgica e romantica che tratteggia l'ambiente arcaico come un paradiso perduto dominato da una parte dall'innocenza e dall'altra da passioni primitive e violente, in ogni modo è visto come autentico rispetto all'artificiosità borghese.Sono rare le descrizioni paesaggistiche, e il corso del tempo è scandito dai cambi di stagione, questa scelta rappresenta la monotonia della vita contadina, basata sul lavoro dei campi come testimonia anche il primo incontro tra la Lupa e Nanni, entrambi a mietere il grano nel primo mese estivo. Solitamente i territori in cui Verga ambienta i propri racconti sono quelli siciliani, Aci-Trezza, Vizzini, Licodia e Marineo, documentati anche dalle sue foto. Povertà e distanza dall'ambiente urbano sono due delle caratteristiche principali della campagna meridionale, rimasta arretrata anche dopo l'unificazione della penisola. A questa delusione di Verga, che condivideva gli ideali risorgimentali, si aggiunge anche il declino della figura intellettuale nella società borghese, da questo scaturisce un senso di emarginazione che si riflette nella sua opera e nei personaggi. La vita di questi ultimi è caratterizzata da fatica e dolore, sono personaggi emarginati dal loro stesso villaggio poiché considerati diversi, diversità che nasce da credenze religiose, superstizioni, voci di paese e così via. È la mentalità popolare a prevalere nei testi di Verga, infatti lui usa la tecnica della regressione, per cui l'autore si mimetizza nei personaggi stessi, adotta il loro mondo di pensare e lo mette su carta.Un'altra caratteristica del mondo rurale che Verga presenta è il matrimonio legato inevitabilmente alla sfera materiale. In questo racconto si può notare come la figlia della Lupa, Maricchia, viene accettata come sposa da Nanni per la dote che il padre le ha lasciato. In una società contadina semplice la dote della donna e il lavoro sicuro di un uomo sono i requisiti che stanno alla base di una famiglia. Inoltre Nanni è un personaggio passivo, il quale, oltre ad accettare il matrimonio d'interesse, si lascia sedurre dalla Lupa e non fa nulla di concreto per opporsi.Facendo un discorso più generale, la povertà e la miseria dei personaggi verghiani è data dalla sua visione pessimistica e materialistica, per cui il più forte schiaccia il più debole. Gli uomini sono mossi dall'interesse economico e dalla ricerca dell'utile, è questa la legge di natura che si riscontra nelle sue opere, una legge universale e immodificabile, nessuno dei suoi personaggi può cambiare la sua condizione sociale nonostante la propria ambizione.Inoltre la maggior parte dei suoi personaggi vive in solitudine, incompresi dalla famiglia, Maricchia infatti soffre per avere una madre del genere e alla fine inizia ad odiarla, e dalla comunità che respinge il diverso, come già detto. È da dire che anche il soprannome della donna rimarca la sua condizione di isolamento, e da donna determinata quale è non rinuncia ai suoi sentimenti pur a costo di sfidare l'intero paesino. L'istinto da predatrice, l'orgoglio e il suo aspetto fisico sono altri motivi che l'accomunano a questo animale.Anche ai giorni nostri non si fa altro che additare il diverso e ad emarginarlo, con l'unica differenza che Verga rappresenta una realtà ottocentesca e contadina ormai quasi scomparsa. Si può quindi notare che la mentalità della gente non è cambiata di molto, poiché molti pur provando ad essere tolleranti finiscono solo per rivelare la propria ipocrisia.