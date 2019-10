Chichibio e la gru: parafrasi

Chichibio e la gru

Novella

Parafrasi Chichibio e la gru

Currado Gianfigliazzi sì come ciascuna di voi e udito e veduto puote avere, sempre della nostra città è stato nobile cittadino, liberale e magnifico, e vita cavalleresca tenendo, continuamente in cani e in uccelli s'è dilettato, le sue opere maggiori al presente lasciando stare. Il quale con un suo falcone avendo un dì presso a Peretola una gru ammazata, trovandola grassa e giovane, quella mandò ad un suo buon cuoco, il quale era chiamato Chichibio, ed era viniziano, e sì gli mandò dicendo che a cena l'arrostisse e governassela bene.Chichibio, il quale come riuovo bergolo era così pareva, acconcia la gru, la mise a fuoco e con sollicitudine a cuocerla cominciò. La quale essendo già presso che cotta grandissimo odor venendone, avvenne che una feminetta della contrada, la qual Brunetta era chiamata e di cui Chichibio era forte innamorato, entrò nella cucina; e sentendo l'odor della gru e veggendola, pregò caramente Chichibio che ne le desse una coscia.Chichibio le rispose cantando e disse:- "Voi non l'avrì da mi, donna Brunetta, voi non l'avrì da mi".Di che donna Brunetta essendo un poco turbata, gli disse:- In fè di Dio, se tu non la mi dai, tu non avrai mai da me cosa che ti piaccia - ; e in brieve le parole furon molte. Alla fine Chichibio, per non crucciar la sua donna, spiccata l'una delle cosce alla gru, gliele diede.Essendo poi davanti a Currado e ad alcun suo forestiere messa la gru senza coscia, e Currado maravigliandosene, fece chiamare Chichibio e domandollo che fosse divenuta l'altra coscia della gru. Al quale il vinizian bugiardo subitamente rispose:- Signor mio, le gru non hanno se non una coscia e una gamba.Currado allora turbato disse:- Come diavol non hanno che una coscia e una gamba? Non vid'io mai più gru che questa?Chichibio seguitò:- Egli è, messer, com'io vi dico; e quando vi piaccia, io il vi farò veder né vivi.Currado, per amor dei forestieri che seco aveva, non volle dietro alle parole andare, ma disse:- Poi che tu dì di farmelo vedere né vivi, cosa che io mai più non vidi né udii dir che fosse, e io il voglio veder domattina e sarò contento; ma io ti giuro in sul corpo di Cristo, che, se altramenti sarà, che io ti farò conciare in maniera che tu con tuo danno ti ricorderai, sempre che tu ci viverai, del nome mioFinite adunque per quella sera le parole, la mattina seguente come il giorno apparve, Currado, a cui non era per lo dormire l'ira cessata, tutto ancor gonfiato si levò e comandò che i cavalli gli fosser menati; e fatto montar Chichibio sopra un ronzino, verso una fiumana, alla riva della quale sempre soleva in sul far del dì vedersi delle gru, nel menò dicendo:- Tosto vedremo chi avrà iersera mentito, o tu o io.Chichibio, veggendo che ancora durava l'ira di Currado e che far gli convenia pruova della sua bugia, non sappiendo come poterlasi fare, cavalcava appresso a Currado con la maggior paura del mondo, e volentieri, se potuto avesse, si sarebbe fuggito; ma non potendo, ora innanzi e ora addietro e da lato si riguardava, e ciò che vedeva credeva che gru fossero che stessero in due piedi.Ma già vicini al fiume pervenuti, gli venner prima che ad alcun vedute sopra la riva di quello ben dodici gru, le quali tutte in un piè dimoravano, si come quando dormono soglion fare. Per che egli prestamente mostratele a Currado, disse:- Assai bene potete, messer, vedere che iersera vi dissi il vero, che le gru non hanno se non una coscia e un piè, se voi riguardate a quelle che colà stanno.Currado vedendole disse:- Aspettati, che io ti mosterrò che elle n'hanno due -; e fattosi alquanto più a quelle vicino gridò: - Ho ho - ; per lo qual grido le gru, mandato l'altro piè giù, tutte dopo alquanti passi cominciarono a fuggire. Laonde Currado rivolto a Chichibio disse:-Che ti par, ghiottone? Parti ch'elle n'abbian due?Chichibio quasi sbigottito, non sappiendo egli stesso donde si venisse, rispose:- Messer sì, ma voi non gridaste - ho ho - a quella di iersera; ché se così gridato aveste, ella avrebbe così l'altra coscia e l'altro piè fuor mandata, come hanno fatto queste.A Currado piacque tanto questa risposta, che tutta la sua ira si convertì in festa e riso, e disse:- Chichibio, tu hai ragione, ben lo dovea fare.Così adunque con la sua pronta e sollazzevol risposta Chichibio cessò la mala ventura e paceficossi col suo signore.Currado Gianfigliazzi, come ciascuno di voi ha potuto vedere o sentire, fu un generoso e, degno di nota, cittadino delle nostra città.Egli si dilettò con cani e uccelli da caccia e un giorno avendo ucciso una gru la portò ad un suo bravo cuoco di nome Chichibio e ordinò di prepararla bene per la cena.Il profumo invitante attirò l'attenzione di una donna dalla strada di nome Brunetta che chiese a Chichibio una coscia della gru, alla quale diede a malincuore. Quando Currado mangiò la gru, si accorse che manca­va una coscia, così chiamò il cuoco e chiese spiegazioni.Chichibio non sapendo dare spiegazioni disse che le gru hanno solo una coscia, ma Currado, che non se ne capacitava, diede appuntamento a Chichibio il giorno dopo per chiarire il fatto.La mattina seguente andarono a cavallo in un campo e constatarono di fatto, che le gru stavano apparentemente su una zampa sola, ma Currado sospettoso, lanciò un grido e le gru si alzarono in volo mostrando entrambe le zampe. Sebbene alla prova dei fatti fosse stato smentito, Chichibio non si scompose troppo e fece notare al padrone, cui già montava la collera, che se avesse ripetuto lo stesso grido la sera prima, era ovvio che la gru avrebbe ritratto d'istinto l'altra zampa, come avevano fatto le altre viste poco prima. L'arguta risposta del cuoco veneziano piacque così tanto a Currado che di colpo la disputa venne dimenticata e i due fecero la pace.