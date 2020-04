Boccaccio, Giovanni - Vita, idee, poetica

Giovanni Boccaccio

: nasce a Certaldo o a Firenze.Il padre è Boccaccino di Chelino di Bonaiuto, un mercante;Boccaccio cresce in un ambiente borghese.: il padre lo porta a Napoli (per lavorare per la compagnia finanziaria dei);il padre prova a farlo lavorare come mercante, ma risulta poco idoneo;prova con gli studi giuridici, ma risulta poco idoneo;fin dall’infanzia Boccaccio aveva una vocazione poetica (non accettata dal padre) e durante la sua … a Napoli inizia il suo esordio come scrittore ed inizia a pubblicare opere di diverso stile e genere.A Napoli, una delle più colte e stimolanti città, conosce Cino da Pistoia.Qua trascorre inoltre una vita di corte (ricorda che a Napoli vi era la corte degli Angiò dopo la pace di Caltabellotta) ed in seguito si definirà “napoletano di formazione”.: i Bardi vanno in bancarotta, Boccaccio e il padre tornano aQua viene prodotta dal poeta una serie di opere con presenza di significati allegorici e simbolici (esempio dantesco).: Boccaccio, data la grave carestia presente a Firenze, si trasferisce a Ravenna e poi a Forlì.: ritornò a Firenze durante la peste nera;muore suo padre.: compimento del: conosce Petrarca, con il quale stringe un rapporto affettuoso e dal quale viene influenzato;inizia studi, ricerche erudite e la produzione di opere latine.: la casa di Boccaccio considerata centro della culturae Boccaccio stesso considerato pioniere del culto dell’antico.In seguito ebbe un periodo di crisi spirituale e fu aiutato da Petrarca.Dopo aver ripreso gli studi, continuò a concentrarsi sulla revisione del Decameron.Compose una biografia su Dante e si occupò della pubblica lettura e commento della Commedia.: morte a Firenze.-Boccaccio sviluppò una cultura nuova, laeducazione di un uomo che si interessa soprattutto alla poesia, letteratura e filosofia morale, ricercando i significati dell’esistenza.-Il poeta acquisì cultura con le libere letture e con determinate frequentazioni intellettuali.Con il suo trasferimento a Firenze iniziò a confrontare le sue opere con quelle di Dante.-Per i suoi scritti scelse la, ma non abbandonò mai del tutto leScrisse soprattuttocon registri avventurosi e psicologici-amorosi,Introdusse nuovi personaggi mai utilizzati nelle opere in lingua volgare, descrivendo la nuova realtà.-i valori da lui trattati erano:1)i, riguardanti i rapporti tra gli individui della società;2): generosità nel donare; valore che nasce dall’antico mondo feudale;3): intelligenza e capacità di muoversi nella realtà; valore che nasce dalla classe borghese e mercantile che sta nascendo al suo tempo.Bisogna sottolineare che il poeta non voleva che questi valori rimanessero non comunicanti:sognava individui con la cortesia di un principe e l’intuito operativo di un mercante.