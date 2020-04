Canto 6 Orlando Furioso

Riassunto canto 6 del poema Orlando Furioso

Evoluzione degli eventi del canto

Il cavaliere impenetrabile decide di mostrare la sua vera identità togliendosi l’elmo dal capo: era Ariodante che per evitare la morte, si era pentito in tempo riuscendo a salvarsi a nuoto. Non appena arrivò in un ostello, seppe che Ginevra era disperata per aver saputo della sua presunta morte e delle accuse del fratello.Per questo motivo decise di difendere Ginevra sia per l’amore che provava per lei sia per il gesto spietato del fratello. In seguito, il re decide di dare in sposa la figlia al cavaliere, concedendo loro il ducato di Albania, svincolato da poco. Dalinda, ottenuta la grazie, decide di farsi monaca.Nel frattempo l’ippogrifo e Ruggero, dopo diversi spostamenti tra l’Europa e le colonne d’Ercole, si imbattono in un’isola incantevole. Per evitare che il cavallo alato volasse, Ruggero scende giù per poi legarlo ad un mirto. Tutto d’un tratto quando Ruggero cerca rinfresco, l’ippogrifo, spaventato da un’ombra misteriosa, scappa distruggendo la pianta di mirto. A quel punto il mirto inizia ad emettere parole umane, chiedendo aiuto, perché non voleva subire altre condanne. Le va in soccorso Ruggero che riesce a liberarla, chiedendole chi sia.E’ il paladino francese Astolfo, il bel cugino di Rinaldo e Orlando, prossimo al trono d’Inghilterra. Era stato imprigionato da Monodante ma grazie ad Orlando venne liberato. Un giorno era giunto al castello di Alcina, la sorella di Morgana. La maga pescava: riusciva a pescare senza l ‘utilizzo di ami o reti ma grazie ad un incantesimo speciale che faceva risalire a galla tutti i pesci che voleva, anche una balena gigante che sembrava un’isola agli occhi dei due uomini.Astolfo è così bello che Alcina lo vuole per sé e così decide di raggirarlo e lo imprigiona. Rinaldo decide di tuffarsi per riuscire a salvarlo ma il vento era cosi forte che non riesce. Alcina e il prigioniero Astolfo appoggiati sul dorso della balena, raggiungono sulla stupenda isola della sorella Logistilla, unica figlia legittima del padre.Logistilla è diversa dalle sorelle crudeli: è onesta. Infatti proprio per questo motivo le due sorelle vogliono sottrarle il patrimonio ma solamente una parte dell’isola è nelle mani di Logistilla. Alcina e Astolfo erano follemente innamorati, grazie anche alla bellezza della donna. Per questo motivo il paladino riesce a dimenticare il fatto accaduto, e per lei, Astolfo diventa il suo unico pensiero. Ma ad un tratto, la donna decide ci cacciare Astolfo e trasformarlo in qualcosa (animali, piante) come aveva fatto con i precedenti amanti in modo tale che loro non potessero dire in giro quello che faceva la maga nell’isola.Astolfo informa Ruggero dell’imminente pericolo. Astolfo era il cugino di Bramante e per questo era conosciuto da Ruggero e decide di aiutarlo indicandogli la strada sicura che porta all’impero di Logistilla, avvertendolo che potrebbe incontrare lungo il sentiero dei guerrieri dall’aspetto orripilante.Ruggero sale sul cavallo alato, arriva alla roccaforte di Alcina e sale verso il monte in cui si trova l’impero di Logistilla. Durante il cammino Ruggero incontra personalità mostruose, un misto tra animale e uomo, e un misto tra uomo e donna, con delle armi in mano.A questo punto Ruggero con un balzo si butta tra loro, prende la spada e dopo diverse peripezie riesce ad uscire sano e salvo. Nel frattempo dalla città di Alcina, si vedono uscire due donne splendide su due unicorni che lo invitano ad entrare nella roccaforte.Non appena entrato, scopre un’aria d’amore al suo interno e si pensa che proprio quello è il luogo in cui è nato Amore.Consegnano un cavallo a Ruggero e l’ippogrifo viene ceduto ad un ragazzo. Il gigante Erifile doveva essere sconfitto, così le bellissime donne chiedono difesa a Ruggero, il quale accetta rendendosi disponibile verso di loro e, allo stesso tempo, cercando di evitare che il gigante attraversi il ponte.per approfondimenti vedi anche: