Frasi con personificazioni

Personificazione

La personificazione è una figura retorica che prevede l'attribuzione a degli oggetti inanimatidei fenomeni naturali delle qualità umane, i sentimenti e i comportamenti umani.Ecco alcuni esempi di personificazioni:- La fortuna bussò alla mia porta.- Gli alberi danzavano con il vento.- Cade la neve, silenziosa e lieve.- Il sole si nasconde dietro una nuvola bianca.- Le lacrime bagnavano le guance della ragazza.- Il vento sussurrava dolcemente nella notte.- I fulmini danzavano in cielo.- Le piante soffrivano a causa del caldo intenso.- Il tempo non aspetta nessuno.- L' attimo fugge e non ritorna più.