Figure retoriche di suono

Allitterazione ripetizione degli stessi suoni in parole successiveEsempio: Esta selva selvaggia et aspra e forte (Dante Alighieri)Paronomasia accostamento di due parole simili nel suono e diverse nel significatoEsempio: ch’i’ fui per ritornar più volte volto (Dante Alighieri)Onomatopea parola o locuzione che imita suoni di vario genereEsempio: un bubbolìo lontano… (G.Pascoli)Fonosimbolismo evoca il significato di una parola attraverso i suoni che la compongonoEsempio: E cadenzato dalla gora viene / lo sciabordare delle lavandare / con tonfi spessi e lunghe cantilene (G. Pascoli)Rinforzo ripetizione della radice di una stessa parola in espressioni di una stessa frase o di uno stesso periodo per conferire un’enfasi semanticaEsempio: di me medesimo meco mi vergogno (F. Petrarca)Figura etimologica accostamento di due parole che hanno la stessa radice per rinforzare l’effetto semantico e fonicoEsempio: Il farmacista nella farmacia / m’elogiava un farmaco sagace (G. Gozzano)Timbro diversa qualità delle vocali e delle consonanti che compongono la parola che provoca sensazioni diverse nel lettore: vocali dal suono aperto (a, e) producono serenità o immensità; vocali dal suono chiuso (u, o) producono un sentimento di angoscia; combinazioni di consonanti come pr, sch, scr, sgr, str, spr, fr, zz, cc, gg producono un effetto sgradevole; infine, suoni liquidi (l, r) danno un suono morbido e pieno, mentre suoni dentali (t, d) un ritmo continuo e insistito.Esempi:• vocali dal suono aperto: e il naufragar m’è dolce in questo mare (G. Leopardi)• vocali dal suono chiuso: Il mare, al buio, fu cattivo. Urlava (G. Pascoli)• combinazioni di consonanti: s’io avessi le rime aspre e chiocce (Dante Alighieri)Omoteleuto terminazione di due o più parole con lo stesso fonema, all’interno dello stesso versoEsempio: Ma sedendo e mirando… (G. Leopardi)