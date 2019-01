Come fare una buona relazione di un libro

• Autore

Collocazione spazio-temporale (dove nasce/vive, epoca in cui appartiene), contesto di riferimento in cui opera

• Storia

Riguarda l’epoca presente o passata?

• Trama

• Copertina

Rispecchia il contenuto?

• Edizione, casa editrice, formato, collane, ecc.

Edizione commerciale o raffinata?

TESTO

• Come inizia la storia?

• Fabula, intreccio, flashback, anticipazione, medias res, raccontro intrecciato/parallelo, analessi, prolessi, tecniche utilizzate

• Personaggi

Reali, inventati, verosimili, dinamici, statici

Ci sono molti o pochi personaggi? Interagiscono tra di loro?

Di estrazione sociale umile o elevata?

• Protagonisti

• Narrazione

Narratore esterno/interno, narrazione in prima/terza persona

• Luoghi

Dove si svolgono le vicende? Luoghi individuati/generici, riferimenti precisi a luoghi che esistono realmente



• DescrizioniFisiche/psicologiche dei personaggi (o dei luoghi), molto/poco dettagliate• Registri linguisticiLa lingua utilizzata è dotta, dialettale, gergale, facile da comprendere?Cambia in base ai personaggi?• Conclusione (chiusa, definita, aperta, lieta, infelice, problematica)Il finale è prevedibile?• Temi trattati (principali e secondari)• Messaggio che l’autore vuole inviare• Vengono citati autori e/o personaggi conosciuti?