Come scrivere un buon testo argomentativo

• Struttura:- Introduzione: si può esporre lo stato delle cose oppure si può entrare nell'argomento attraverso un singolo elemento, ma è poi necessario coinvolgere dinamiche di pensiero al limite del filosofico.Esempio: La bambolina vestita da suora regalata a Gertrude può essere l'esempio perfetto di una tecnica di manipolazione..- Espressione della tesi:Esempio: quelle stesse tecniche che gli uomini usano necessariamente loro malgrado.In alternativa è possibile iniziare il tema argomentativo partendo dalla tesi. Per esempio: Le tecniche di manipolazione sono necessarie, non si può affermare il contrario perché..- Antitesi e confutazione, in alternativa parto dalla confutazione. Per esempio: Chi afferma il contrario non si rende conto che molte persone sarebbe incapaci di scegliere il bene, le tecniche di manipolazione servono quindi a condurre tali persone verso la retta via.Questo punto è quello che deve essere il più sviluppato e ogni affermazione deve essere motivata!- Conclusione: può rilanciare la questione in forma interrogativa rovesciando il punto di vista oppure può rafforzare la tesi.• N.B.:- Non è necessario usare "secondo me", posso utilizzare una forma di questo genere qualora io voglia marcare un fatto o un pensiero. Per esempio: A differenza di molti, io sostengo che..- Il mio argomento ha più valore se valuto anche le posizioni altrui.- Non bisogna attaccare il carattere della persona ma la sua argomentazione.- Non bisogna distorcere l'argomentazione di una persona per renderla attaccabile.- Non bisogna usare pochi dati ignorando tutte le variabili per rappresentare l'intero.- Non bisogna sostenere che la propria argomentazione partendo dall'assunto che le sue premesse siano vere.- Qualcosa che è accaduto prima non deve necessariamente essere la causa di ciò che è accaduto dopo.- Non deve essere ne bianco ne nero.- Sono necessarie connessioni logiche.- Una premessa nota non è necessariamente vera.