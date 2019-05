Scamone su fonduta di Parmigiano



Accompagnati dalle patate viola fritte e da una salsa golosa,i medaglioni di manzo diventano un secondo elegante e irresistibile

Difficoltà = facile

Preparazione = 10 min

Cottura = 15 min

Ingredienti 6 persone

Filetto di manzo 900 g

Parmigiano reggiano 500 g

Panna fresca 500 ml

Cipolla 1 piccola

Farina 40 g

Burro 30 g

Cavolfiori 400 g

Patate viola 2

Olio di arachidi 100 ml

Rosmarino

Olio extravergine d'oliva

Sale e pepe

1- Per la fonduta al Parmigiano, sciogliete il burro in un pentolino, unite la farina e mescolate con cura. In un tegame a parte, portate a bollore la panna, aggiungete il Parmigiano grattugiato, miscelate e quindi legate con il roux (il composto di burro e farina). Lasciate bollire per 5 minuti, quindi regolate il sale e tenete da parte.



2- Lavate e mondate i cavolfiori, riduceteli a rosette e sbollentateli in acqua salata. Poi, raffreddateli in una ciotola con acqua e ghiaccio e teneteli da parte. Affettate finemente le patate viola senza sbucciarle e immergetele in acqua fredda. Poi, asciugatele e friggetele in abbondante olio di arachidi. Lasciatele scolare su carta da cucina.3- Tagliate lo scamone in medaglioni uguali da 150 g circa ciascuno e quindi marinateli con l’olio, la cipolla tritata, il rosmarino sale e pepe. Dopo 10 minuti, cuoceteli in una padella antiaderente 6 minuti circa per ogni lato.4- In un padellino con una noce di burro, saltate i cavolfiori. Poi, scaldate la sala al Parmigiano. Servite i medaglioni di scamone con i cavolfiori e irrorate con la fonduta di Parmigiano. Guarnite con le patate fritte.