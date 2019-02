Crema di vitelotte

Ingredienti (per 6 persone)

Preparazione

500 g di patate viola (vitelotte)1/2 l di latte di bufala60 g di porro60 g di pancetta steccata affumicata1 l di brodo vegetale60 g di formaggio stagionato di bufala30 g di pistacchi già sgusciati e pelati100 g di pane in cassetta40 g di burro di bufalacannella in polveresale e pepe1. Lavate le patate, sbucciatele e lessatele nel brodo vegetale. Una volta cotte, scolatele e schiacciatele con uno schiacciapatate. Fate sciogliere il burro in una casseruola di alluminio antiaderente, unite il porro e la pancetta, tritati finemente, e fate rosolare.2. Aggiungete le patate schiacciate, versate a filo il latte tiepido e stemperate con una frusta a fuoco molto dolce. Proseguite la cottura per qualche minuto fino a ottenere un composto cremoso. Regolate di sale e profumate con una macinata di pepe.3. Distribuite la crema nelle fondine individuali e guarnite con le scaglie di formaggio e la granella di pistacchi. Accompagnate con i crostini di pane, tostati e aromatizzati con un pizzico di cannella, e servite.



Occhio al termometro

I tre tipi di “latte” di origine vegetale, protagonisti insieme a quelli di origine animale , temono le temperature elevate: non vanno mai portati, cioè, a 100 °C. Per il latte di mandorle, anzi, il limite massimo è di 60 °C.