Tipologie di bar e nuove tendenze ristorative

Esistono moltissimi tipi di bar, tra cui:- i, come i bar caffe, i bar gelaterie e i bar pasticcerie;- i, come i wine bar o i pub;- i, come gli American bar;- i, come gli Internet bar.che si sono affermati nel corso degli anni sono:, cioè locali che hanno gli arredi, i colori e le luci in sintonia con le automobili di una casa automobilistica;, cioè i bar di ritrovo sulla spiaggia;, un locale che mette insieme bar, ristorante e night club, con uno stile esclusivo e curato con atmosfere orientali.Propone ambientazione, cucina e musica etniche e orientali;, che fornisce servizi a fascia oraria, cioè per ogni momento della giornata;, specializzato nel servizio di aperitivi;, cioè un elegante bar con musica dal vivo e che offre cocktails, vini e stuzzichini;, cioè un locale che produce birra e che può essere consumata nel locale stesso e in accompagnamento alle birre offre stuzzichini, panini e piatti freddi;, locale specializzato in preparazioni a base di pesce crudo, tipiche della cucina giapponese;, locale specializzato in snacks da consumare velocemente;, locale specializzato nell’offerta di piccoli stuzzichini per accompagnare un bicchiere di vino o di birra prima di cena;, che offre un servizio di tè e pasticceria in un ambiente rilassante.: il servizio ristorativo proposto è integrato ad attività commerciali per intrattenere la clientela o attirarne di nuova. Queste attività sono limitate all’orario di apertura del negozio.: sono le aree ristorative situate all’interno dei centri commerciali.: la vendita di prodotti alimentari preconfezionati e bevande attraverso la distribuzione automatica.Nelle aziende medio-piccole a conduzione familiare il modello organizzativo è monofunzionale, cioè tutte le funzioni sono svolte da una o poche persone. Nelle aziende di dimensione medio-grandi invece gli operatori vengono selezionati in base alle loro conoscenze e alle loro competenze. Un buon professionista deve avere un insieme ben equilibrato di conoscenze basate su:- il sapere, cioè deve avere una buona cultura generale di base;- il saper fare, cioè deve avere le giuste competenze e saperle utilizzare in modo adeguato.Il numero degli operatori addetti allo svolgimento dei diversi compiti varia in base a:- la dimensione dell’azienda;- la tipologia dell’azienda.Lesono:- l’che si occupa delle prenotazioni e di tutte le comunicazioni con il cliente, dell’accoglienza del cliente e li accompagna al tavolo;- ilche si occupa delle pianificazione degli eventi;- ilche si occupa dell’intera organizzazione di un evento di cui conosce i cibi, gli abbinamenti e di cura la logistica, gli allestimenti e la comunicazione;- loche si occupa della preparazione delle derrate alimentari e garantisce la qualità e la genuinità degli alimenti;- l’che supervisiona, organizza, dirige e controlla il lavoro di tutta la cucina;- ilche si occupa di organizzare matrimoni;- ilche è responsabile della cantina, degli abbinamenti e dell’acquisto dei vini.