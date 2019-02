Riso - la cottura

Il riso ha un valore alimentare notevole che si aggira sulle 340 calorie ogni 100 g.Bisogna prevedere 50 g di riso a persona e, eccetto il riso pilaf ed il riso precotto, occorre lavarlo accuratamente con l’acqua fredda in un colino per eliminare l’amido che lo renderebbe colloso a seguito della cottura. D’altra parte, è importante rispettare le proporzioni di liquido indicate per ogni preparazione, evitare di mescolare il riso in corso di cottura e di non superare il tempo indicato. Esistono diversi tipi di cottura che esamineremo nel presente appunto: riso alla creola, riso all’indiana, riso pilaf e riso al latte.. Lavare il riso, versarlo in una casseruola di acqua fredda leggermente salata di una quantità pari ad una volta e mezzo il suo volume; aggiungere un cucchiaio da minestra di olio ogni 5 bicchieri di acqua. Fare cuocere a fiamma abbastanza viva per 189 minuti. Staccare delicatamente i chicchi gli uni dagli altri con la punta di una forchetta. L’acqua deve essere completamente assorbita dal riso.Lavare il riso. Gettarlo a pioggia in una grande quantità di acqua bollente salata: 2,5 litri di acqua per 250 grammi di riso. Fare cuocere a fuoco vivo e in un recipiente scoperto da 15 a 16 minuti a partire dal momento in cui l’ebollizione riprende. Quando il riso può essere schiacciato con la pressione di un dito, il riso è cotto al punto giusto. Scolarlo in un colino, poi passarlo in un recipiente di acqua fredda per 2 minuti; scolarlo di nuovo e farlo asciugare nell’apertura del forno.. Per 250 grammi di riso, fare bollire mezzo litro di acqua o di brodo di carne. Nel frattempo, fare fondere 50 grammi di burro in cui si faranno imbiondire 2 cipolle tagliate a fettine sottili, aggiungere il riso asciutto (cioè non lavato), mescolando con un cucchiaio di legno. Il riso diventa opaco, poi imbiondisce. Allora, versare tutto il liquido bollente, aggiungere sale e pepe quanto basta. Profumare sia con il sugo della carne, sia con zafferano o curry. Coprire ermeticamente, fare riprendere l’ebollizione, poi continuare la cottura a fuoco lento per 20 minuti. Se l’acqua viene totalmente assorbita prima della completa cottura del riso, aggiungere qualche cucchiaio di acqua bollente.. Lavare il riso, metterlo in una casseruola e coprirlo abbondantemente di acqua fredda. Fare prendere l’ebollizione e mantenerla per 5 minuti. Scolare il riso in un colino e raffreddarlo sotto l’acqua corrente. Nel frattempo, mettere il latte a bollire (1 litro per 250 grammi di riso), aggiungere il profumo scelto, un pizzico di sale e 30 grammi di burro. Quando il latte monta, togliere la casseruola dal fuoco e versare il riso ben scolatoi. Rimettere la casseruola sul fuoco, portare ad ebollizione dolce, coprire e mettere a forno medio (160 gradi) per 30 minuti. Passato questo tempo, togliere la casseruola dal forno lasciare intiepidire un po’ prima di aggiungere lo zucchero e di incorporare le uova sbattute con un po’ di panna da cucina, frutta fresca o sciroppata.