Tortino di zucca con mosto d’uva

Un piatto dall’aroma autunnale ispirato alla tradizione iberica

Difficoltà = media; Preparazione= 10 minuti ; Cottura 40=minuti

Ingredienti 6 persone

Zucca 500 grammi di polpa

Farina di mais 90 grammi

Farina 00 30 grammi

Burro 100 grammi

Mosto d’uva 500 ml

Aceto balsamico

Prezzemolo

Sale e pepe

Procedimento

1 In una pentola capiente, versate 500 ml di mosto d’uva e fatelo ridurre della metà sul fuoco basso. Intanto, lavate 500 grammi di zucca, poi tagliatela a metà, togliete i semi e tagliatela a dadini. Cuocete al vapore 350 grammi di dadini di zucca, fino a che risultano teneri. Regolate sale e pepe e fate raffreddare, poi frullate con il mixer.2 In una casseruola fate sciogliere 50 grammi di burro a fuoco basso per circa 1 minuto. Poi, unite 30 grammi farina e mescolate con la frusta, sempre sul fuoco al minimo. Unite quindi il purè di zucca (preparato precedentemente) e poi versate la farina di mais a pioggia. Bagnate con 350 ml d’ acqua e lasciate cuocere per 8-10 minuti.3 In una padella saltate i dadini di zucca restanti nel burro rimasto. Tenetene da parte 2 cucchiai e unite il resto al composto. Per servire, versate il mosto nel piatto, adagiatevi un coppapasta e riempitelo con la crema di zucca. Decorate con dadini di zucca, aceto balsamico e pepe.