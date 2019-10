Torta di frutta all'ossolana

Ingredienti per 8 persone- cal. 320/ pers.1,3-1,5 kg di pesche o pere • 150 g di amaretti secchi • 2 uova • 150 g di zucchero • 150 g di pane di segale raffermo • 100 g di pane bianco raffermo • 1 bicchierino di liquore profumato (rhum, amaretto, persico, maraschino) • 50 g di burro1 Fate tostare il pane in forno e frullatelo nel mixer. Frullate grossolanamente anche gli amaretti. Sbucciate la frutta e tritatela nel mixer a intermittenza, senza ridurla in puré.2 Versate la frutta in una bacinella, unitevi gli amaretti, lo zucchero (tranne un cucchiaio colmo), le uova sbattute, il liquore, i due terzi del pane e mescolate con una mano senza schiacciare i pezzetti di frutta. Dovete ottenere un composto morbido, quasi cremoso. Se fosse troppo liquido, aggiungete un po’ di pangrattato o qualche amaretto pestato.3 Imburrate una tortiera di 28 cm di diametro, cospargetela di pangrattato, versate il composto, livellatelo e spolverizzate la superficie con 2 cucchiai di pangrattato mescolato con lo zucchero tenuto da parte. Distribuite il burro a fiocchetti e infornate a 180° per un’ora finché la torta tenderà leggermente a staccarsi dai bordi e risulterà addensata pur rimanendo umida.Si prepara con il pane nero di Coimo, specialità della Val Vigezzo oggi prodotta in tutta l’Ossola con farine di segale (90 %) e di grano tenero.