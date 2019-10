Rovesciata allo sciroppo carmellato

Ingredienti per 8 persone1 kg di prugne Stanley spiccagnole90 g di zucchero di canna160 g di farina 0050 g di farina di mais fioretto50 g di farina fine di grano saraceno200 g di burro130 g di zucchero a velo1/2 limone non trattato1 uovo e 1 tuorlosale1. Tagliate a pezzetti 170 g di burro e lavoratelo a crema. Unite lo zucchero a velo e montate il tutto con una frusta. Incorporate l’uovo, il tuorlo, la scorza grattugiata del limone, un pizzico di sale e continuate a montare. Aggiungete le farine setacciate mescolando con un cucchiaio o a mano. Coprite l'impasto con pellicola trasparente e fatelo riposare in frigo per 20 minuti.2. Intanto, lavate le prugne, tagliatele a metà e denocciolatele. Fate scogliere il burro rimasto con lo zucchero di canna in una padella a fondo spesso che possa andare in forno. Alzate un poco la fiamma e, quando lo zucchero tenderà a caramellare, unite le prugne con la parte tagliata verso il basso. Cuocetele a fiamma media per 7-8 minuti smuovendo spesso la padella in modo che non si attacchino. Fatele intiepidire appoggiando la padella su acqua ghiacciata.3. Mettete la pasta in una tasca da pasticciere con bocchetta piatta e rigata di 1,5-2 cm di larghezza. Coprite le prugne in padella premendo la tasca e disegnando una spirale che dall’esterno vada verso l’interno. Mettete la padella in forno caldo a 190 ° e cuocete la torta per 20 minuti circa, finché la pasta risulterà soda e dorata. Togliete la torta dal forno, lasciatela intiepidire per 4-5 minuti e quindi rovesciatela su un piatto da portata. Fate colare sulle prugne lo sciroppo caramellato rimasto in padella e livellatene la superficie con il dorso di un cucchiaio.