Biscotti alle noci e cannella con salsa al caffè

Ingredienti (per circa 50 biscotti)

120 g di zucchero di canna100 g di gherigli di noce250 g di farina;8 g di lievito per dolci1 cucchiaino colmo di cannella in polvere2 uova

per la salsa al caffè:

250 ml di latte

250 ml di panna fresca

60 ml di caffè espresso

1 cucchiaino di caffè solubile

125 g di zucchero;

5 tuorli

Preparazione 1. Raccogliete la metà delle noci e lo zucchero di canna in un mixer da cucina, e frullate fino a ottenere una polvere. Versate il mix di noci e zucchero in una ciotola, unite la farina, il lievito e la cannella, e mescolate per bene. Incorporate le uova e impastate fino a ottenere un panetto liscio e morbido. Unite infine le noci rimanenti spezzettate. 2. Stendete l’impasto a uno spessore di circa 1 cm e ritagliate dei rettangoli. Trasferite i biscotti in una teglia, foderata con carta forno, e infornate a 180 °C per circa 25 minuti o fino a doratura. Sfornate i biscotti e lasciateli raffreddare. 3. Per la salsa: raccogliete in una pentola il latte, la panna e il caffè espresso e quello solubile. Mettete sul fuoco e portate a bollore. A parte lavorate i tuorli con lo zucchero. Versate a filo i liquidi sui tuorli, continuando a mescolare, trasferite il composto nella pentola e fate cuocere a bagnomaria fino ad addensamento (spegnete il fuoco al raggiungimento degli 82 °C). Servite la salsa ancora calda con i biscotti.