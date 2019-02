Tonnarelli in crema di mortadella e nocciole

Ingredienti (per 4 persone)

per la pasta:300 grammi di semola;3 uova grandi1 cucchiaio di olio di semidi arachide

per la salsa:

150 grammi di mortadella;

250 grammi di panna fresca;

100 grammi di latte

50 grammi di nocciole tostate

1 cucchiaino di pepe verde in salamoia

50 grammi di parmigiano;

sale

Preparazione

1. Per la pasta: fate la classica fontana con 300 grammi di semola. Unite al centro le 3 uova e un cucchiaio d’olio, e impastate fino a ottenere un composto sodo e omogeneo. Formate una palla, avvolgetela con pellicola trasparente e trasferite in frigorifero per una mezz’ora(30 minuti). Stendete la pasta in sfoglie non troppo sottili e, utilizzando l’apposita chitarra, ricavate tanti tonnarelli.2. Per la salsa: versate 250 grammi di panna fresca in una padella larga e lasciate ridurre per 2 minuti; aggiungete 150 grammi di mortadella, tagliata a dadini, e 100 grammi di latte, fate riprendere il bollore e poi profumate con i grani di pepe, leggermente frantumati. 3. Lessate i tonnarelli in acqua salata; scolateli al dente e versateli nella padella con la salsa. Fate saltare per bene a fuoco vivace. Mantecate infine con il parmigiano grattugiato e le nocciole tostate, leggermente tritate (se necessario, aggiungete un goccio di acqua di cottura per ottenere una salsa cremosa). Spegnete, impiattate e servite.