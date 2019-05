Doppia pavlova al cacao con fragole

Ingredienti per 8 persone

-Media - Preparazione 40 minuti-Cottura 55 minuti - Calorie 320•140 g di albumi (4 albumi)• 200 g di Zucchero finissimo• 1 cucchiaino di aceto• 3 cucchiaini di amido di frumento• 2 cucchiai di cacao• 250 g di panna fresca• 250 g di fragole• 125 g di crema spalmabile di nocciole• 1 cucchiaio di zucchero a velo più quello per il decoro1 Montate gli albumi in una grande ciotola e, quando inizieranno a gonfiarsi, aggiungete lo zucchero, un cucchiaio alla volta, fino a ottenere una meringa soda e lucida (vedi riquadro nella pagina accanto).2 Con una spatola, incorporate prima l’aceto e poi l’amido setacciato con il cacao con movimenti delicati dal basso verso l’alto.3 Tracciate a matita due cerchi di circa 18 cm di diametro su un foglio di carta da forno, rovesciatelo su una teglia e distribuitevi la meringa seguendo i contorni tracciati. Cuocete nel forno preriscaldato a 120° per 50 minuti: otterrete una meringa soda esternamente e morbida all’interno. Lasciate raffreddare.4 Fate ammorbidire la crema di nocciole a bagnomaria in modo che risulti un po’ più fluida. Montate la panna e zuccheratela con un cucchiaio di zucchero a velo.5 Distribuite su una meringa metà della panna e delle fragole tagliate a pezzettini, aggiungete un po’ di crema di nocciole e coprite con il secondo disco. Farcitelo con la crema di nocciole, la panna e le fragole (a spicchietti) restanti e completate con una spolverizzata di zucchero a velo.