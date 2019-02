Gnocchi di castagne con pioppini e nocciole

Ingredienti per gli gnocchi

300 g di farina di castagne100 g di farina 00 (più altra per la spianatoia)200 g di maizena300 ml di latte (anche vegetale)4 g di sale1 mazzetto di timo

per il condimento

500 g di pioppini già puliti

30 g di nocciole tostate

1 mazzetto di rosmarino, timo e salvia

1 spicchio di aglio

1 cucchiaio di sugo di arrosto

70 g di pecorino toscano stagionato

olio extravergine di oliva

sale

Preparazione 1

Raccogliete in una ciotola le farine con il sale e il timo sfogliato; versate il latte, poco alla volta, e impastate fino a ottenere un composto sodo e omogeneo. Formate una palla, coprite con la pellicola trasparente e fate riposare per circa un’ora.2. Intanto fate rosolare l’aglio schiacciato in una padella con 2 cucchiai di olio; aggiungete il mazzetto aromatico e lasciate insaporire a fuoco bassissimo. Togliete gli aromi e l’aglio, unite i funghi, regolate di sale, bagnate con un mestolino di acqua e il sugo di arrosto, e fate cuocere per una decina di minuti a fuoco medio. Pestate grossolanamente le nocciole3. Trascorso il tempo di riposo, stendete l’impasto su una spianatoia infarinata. Formate dei cordoncini, tagliate a tocchetti e arrotolateli tra le mani, in modo da ottenere delle piccole sfere. 4. Lessate gli gnocchi in abbondante acqua leggermente salata; quando vengono a galla, fate cuocere per un altro minuto e poi scolateli. Versateli in padella e fate saltare a fiamma vivace per qualche minuto. Spegnete e mantecate con un filo di olio e il pecorino grattugiato. Distribuite nei piatti da portata, completate con le nocciole e servite.