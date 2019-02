Tegole al cacao con salsa mou

Ingredienti (per circa 40 tegole)

60 g di burro morbido;100 g di zucchero a velo;90 g di mandorle in polvere40 g di farina;30 g di cacao amaro in polvere;2 albumi;30 g di panna fresca2 cucchiai di rum o di succo di frutta;mandorle a lamelle

per la salsa mou:

1 barattolo di latte condensato (397 g);

1 pizzico di sale

Preparazione

1. In una ciotola lavorate il burro con lo zucchero, quindi unite le mandorle in polvere, la farina e il cacao, e mescolate per bene. Incorporate infine gli albumi, la panna e il rum. Fate cadere un cucchiaino di impasto in una teglia, foderata con carta forno, e allargatelo in un disco di circa 6 cm di diametro con il dorso del cucchiaino. Cospargete ciascuna tegola con le mandorle a lamelle e infornate a 220 °C per circa 6-7 minuti. Sfornate e fate raffreddare i biscotti su un matterello. 2. Per la salsa: versate il latte condensato in un barattolo per confettura resistente al calore, sigillate con il coperchio e mettete in una pentola. Coprite il barattolo con acqua fredda, trasferite sul fuoco e portate a bollore. Fate sobbollire l’acqua a fiamma molto bassa per circa 2 ore o f inché il latte non sarà lievemente brunito. 3. Trascorso il tempo di cottura, prelevate il barattolo e apritelo facendo molta attenzione a non scottarvi. Versate la salsa in una ciotola, unite il sale, mescolate e servite con i biscotti