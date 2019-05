Gusci con gelato al caramello salato

-Media- Preparazione 40 minuti-Cottura 2 ore e 15 min.-Calorie 400Ingredienti per 8 persone•120 g di albumi (4 albumi scarsi) • 390 g di zucchero finissimo • 300 g di gelato alla vaniglia • 75 ml di panna fresca • 1 cucchiaio di semi di sesamo • foglie di menta per decorare • un pizzico di sale1 Mettete gli albumi in una grande ciotola con 240 g di zucchero finissmo. Disponete la ciotola su un bagnomaria e sbattete gli albumi con una frusta a mano finché lo zucchero si sarà sciolto. Quindi montateli parzialmente con le fruste elettriche. Togliete la ciotola dal bagnomaria e continuate a montare con le fruste elettriche fino a ottenere una meringa lucida e soda (vedi riquadro in basso). Aiutandovi con una spatola mettete la meringa in una tasca montata con una bocchetta liscia.2 Su una placca foderata con carta da forno formate 8 gusci di meringa cavi al centro3 Cospargeteli con i semi di sesamo e cuoceteli nel forno preriscaldato a 85° per 2 ore. Poi lasciateli raffreddare.4 Fate sciogliere lo zucchero rimasto in un pentolino a fuoco basso, in modo da ottenere un caramello abbastanza scuro. Unite a filo la panna tiepida mescolando energicamente. Aggiungete un pizzico di sale e lasciate intiepidire. Sistemate in ogni meringa una pallina di gelato, irrorate con la salsa al caramello e completate con le foglioline di menta.