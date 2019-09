Pollo freddo con dadolata bicolore

Ingredienti

Preparazione

Difficoltà: FacilissimaPreparazione 15 min.Cottura 25’ + riposoCalorie 390Ingredienti per 4 persone1 petto di pollo da 600 g6-7 rametti di timo, 1 spicchio d’aglio1 vasetto di peperoni in agrodolce2 pomodori tipo San Marzano1 mazzetto di basilico6 cucchiai di vino bianco seccoolio extravergine d’oliva, sale, pepe1 In un tegame, fate rosolare il pollo in pochissimo olio. Sfumate con il vino, fatelo evaporare completamente, aggiungete il timo e l’aglio diviso in metà; coprite e cuocete per 15 minuti con fiamma al minimo. Spegnete e lasciate riposare per 20 minuti. 2 Preparate la dadolata. Sgocciolate i peperoni e tagliateli a quadretti. Sbucciate i pomodori, divideteli in metà, eliminate i semi e tagliateli a cubetti. Mettete tutto in una ciotola e aggiungete qualche foglia di basilico lavata e spezzettata. Condite con olio, sale e pepe. 3 Affettate il petto di pollo e disponetelo su un piatto accavallando le fette e lasciando libera la parte centrale del piatto. Versate la dadolata al centro in modo da coprire le fette a metà e completate con le foglie di basilico rimaste.Il tocco in più per il pollo freddo con la dadolata è dato dal sapore intenso dei peperoni; per questo è importante che siano stati lavorati appena raccolti nel pieno della stagione.