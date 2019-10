Arrosto di vitello della vendemmia

Ingredienti (per 4 persone)

Preparazione

1,5 kg di noce di vitello2 coste di sedano2 carote1 cipolla3 spicchi di aglio1 mazzetto aromatico (salvia, rosmarino, timo...)1 cucchiaio di bacche di ginepro400 g di uva nera400 g di uva bianca1 bicchiere di vino bianco1 noce di burro1 cucchiaio di fecolacipolline borettaneolio extravergine di olivasale e pepe1. Con la punta di uno spelucchino fate dei piccoli fori sulla noce di vitello; inserite a intervalli regolari gli spicchi di aglio e cospargete la superficie con un trito di erbe aromatiche e un pizzico di sale e di pepe. Legate la carne e disponetela in una teglia; aggiungete gli odori, mondati e tagliati, un filo di olio, il burro, il vino e le bacche di ginepro, schiacciate. Coprite con un foglio di alluminio e infornate a 200 °C per circa 40 minuti.2. Trascorso questo tempo, scoprite la carne, aggiungete gli acini di uva, tagliati a metà, e fate cuocere bagnando frequentemente con il liquido di cottura. Dopo circa un'ora, verificate la cottura e, se cotta, prelevate la noce di vitello e tenetela da parte. Frullate il fondo, versatelo in padella, aggiungete la fecola, sciolta in un goccio di acqua fredda, e fate addensare.3. Tagliate l'arrosto a fette e mettetelo nei piatti da portata. Nappate con il fondo di cottura, guarnite con qualche acino di uva e servite, accompagnando con le cipolline borettane.