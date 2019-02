Crostata di tagliatelle in guscio di sfoglia con cicoria salsiccia e pecorino

Ingredienti (per 4 persone)

Preparazione 1

250 g di tagliatelle fresche;250 g di pasta sfoglia;150 g di cicoria;2 salsicce fresche1 spicchio di aglio;1 cucchiaino di peperoncino in polvere;300 g di fiordilatte;pecorino romano grattugiatoolio extravergine di oliva;salePulite la cicoria e sbollentatela per qualche minuto in acqua salata, quindi scolatela e tenetela da parte. Pelate l’aglio, schiacciatelo e fatelo dorare in una padella con un filo di olio. Aggiungete la cicoria e la polvere di peperoncino, salate e fate saltare per una decina di minuti. Unite le salsicce, spellate e sgranate con i rebbi di una forchetta, e fate rosolare a fuoco vivace. Spegnete e tenete da parte. 2. Affettate il fiordilatte, strizzatelo e tenetelo da parte. Stendete la pasta sfoglia e rivestitevi la base di uno stampo per crostata, foderato con carta forno. Bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta, coprite con un altro foglio di carta forno e i legumi secchi, e cuocete in forno statico a 220 °C per 10 minuti. 3. Lessate le tagliatelle, precedentemente lavorate con il robot, in acqua bollente e salata, quindi scolatele al dente e conditele con la cicoria e la salsiccia. Trascorso il tempo di cottura, sfornate il guscio, rimuovete la carta forno in superficie con i legumi secchi e distribuite sopra uno strato di tagliatelle ben condite. Coprite con le fette di fiordilatte e spolverizzate con un po’ di pecorino. Ripetete la sequenza degli strati fino a esaurimento degli ingredienti. 4. Infornate a 200 °C e proseguite la cottura per altri 20 minuti. Quando la superficie sarà ben dorata, sfornate e lasciate riposare almeno una decina di minuti. Tagliate a fette e servite.